وزيرة البيئة تبحث مع سفير الدنمارك الاستثمار في المناخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع السفير الدنماركي بالقاهرة توماس انكر كريستنسن، سبل التعاون في مجالات العمل البيئي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت وزيرة البيئة -خلال اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء- توجه الوزارة نحو تطوير منظومة الاتصال البيئي ومبادرة الحوار المجتمعي، وأنها بصدد الانتهاء من إعداد استراتيجية الاتصال البيئي التي ستعمل على رفع الوعي البيئي وتغيير السلوك والتعريف بالدور الحقيقي للوزارة، وستتضمن مجموعة من الأنشطة بالتعاون مع الوزارات الأخرى والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والشباب المهتم بصون الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة.

وقالت إن الاستراتيجية ستقوم على تقديم رسائل محددة من خلال وسائل مختلفة، كما تعمل الوزارة حاليًا من خلال المشروع الخاص بتعظيم المشاركة المجتمعية في اتفاقيات (ريو) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والتنسيق لدمج تلك الاتفاقيات في المناهج التعليمية؛ لرفع الوعي بها.

وبحث الجانبان إمكانية مشاركة مصر في ورشة عمل تقليل الفجوة الاستثمارية في البنية التحتية المستدامة بنيويورك مارس القادم والتي تركز على مشروعات الطاقة، وذلك في إطار تشجيع بعض المشروعات المتعلقة باستثمارات القطاع الخاص في الطاقة وتغير المناخ ودمج عدد من الدول النامية بها، وبما يتماشى مع أهداف اتفاق باريس لتغير المناخ.

وأشارت فؤاد إلى أن اجتماع المجلس الوطني للتغيرات المناخية الذي عقد مؤخرًا استعرض عددا من مقترحات المشروعات التي تسعى مصر لتنفيذها والخاصة بالتغيرات المناخية سواء في مجال التكيف أو التخفيف منها.

بدوره، أكد السفير الدنماركي استعداد بلاده لتقديم كافة المساعدات لمصر في رفع وبناء القدرات وتبادل الخبرات في مجالات البيئة، معربا عن أمله في زيادة التعاون بين البلدين في مجال البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية خلال الفترة المقبلة.​