- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، الكشوف النهائية لانتخابات التجديد النصفي للنقابة.
كانت اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة جمال عبدالرحيم عضو مجلس النقابة، أغلقت باب تلقي الطعون والتنازلات والذي بدأ من يوم الجمعة 15 فبراير، في تمام الساعة 12 ظهرًا.
وقال "عبدالرحيم" إن اللجنة ستعقد أيضا اجتماعا مع المرشحين على منصب النقيب وعضوية المجلس، في الخامسة مساء الأربعاء المقبل؛ لوضع الترتيبات اللازمة لانتخابات التجديد النصفي المحدد لها الجمعة أول مارس المقبل.
وأضاف أن اللجنة ستناقش مع الزملاء المرشحين على منصب النقيب وعضوية المجلس الإجراءات اللازمة للدعاية الانتخابية واختيار المندوبين داخل اللجان الانتخابية وعملية الفرز.
كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. إعلان الكشوف النهائية لانتخابات نقابة الصحفيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.