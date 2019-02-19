مصر | الشرطة منعت سلسلة تفجيرات.. مفاجآت في الفحص المبدئي بحادث الدرب الأحمر الإرهابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة منعت سلسلة تفجيرات.. مفاجآت في الفحص المبدئي بحادث الدرب الأحمر الإرهابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الفحص المبدئي في حادث الدرب الأحمر الإرهابي أن "الحسن عبد الله" كان يستخدم مواد شديدة الانفجار في تصنيع العبوات الناسفة.

وأشار الفحص، عقب مقتل الارهابي، إلى أنه بتفيش مسكنه عثر على كمية من المواد شديدة الانفجار وأدوات التصنيع والتي ضمت: «جوال نترات-5 جراكن مواد سائلة لتصنيع العبوات-علبتين بارود-سودا- دوائر كهربية - سابترو- مواد شديدة الانفجار-أجهزة تفجير عن بعد- أسطوانات لإعداد العبوات- أجهزة تشغيل-هواتف محمولة - طبات معدة للتصنيع - مواد معجنة بعد تجهيزها».

ويرجح الفحص الأولي أن العبوة التي انفجرت بصحبته الإرهابي كانت تحتوي على مواد شديد الانفجار من بينها مادة «آر دي إكس»، ويقوم خبراء المفرقعات والجهات العمنية بفحص المضبوطات وبقايا العبوات لتحديد مكوناتها، وموافاة نيابة أمن الدولة بالتقارير فور الانتهاء منها لضمها إلى التحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة بتكثيف أجهزة وزارة الداخلية البحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمني أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة 15 فبراير.

وأسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديري بالدرب الأحمر.

وقامت قوات الأمن بمحاصرته، وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابي واستشهاد أميني شرطة وضابط وإصابة ضابطين آخرين.