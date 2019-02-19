أخبار مصر | رئيس التأمين الصحي تتابع تنفيذ مبادرة "الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والتقزم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس التأمين الصحي تتابع تنفيذ مبادرة "الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والتقزم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقدت الدكتورة سهير عبد الحميد، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، يرافقها الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، اليوم، مدرسة السلام للغات ببنها بمحافظة القليوبية، لمتابعة سير العمل مبادرة الكشف المبكر عن أمراض التقزم والسمنة والأنيميا لطلاب المرحلة الإبتدائية ضمن حملة "100 مليون صحة".

وأوضحت "عبدالحميد" أن الحملة القومية التي أطلقتها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم بين أطفال المدارس من عمر 6 سنوات إلى ١٢ سنة، بدات عملها يوم السبت الماضي, بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم، وهيئة التأمين الصحي، ومنظمة اليونسيف.

وأضافت" عبدالحميد" انه يتم متابعة الحملة الميدانية علي أرض الواقع للاطمئنان علي سير العمل ومدي جاهزية المدارس والفرق الطبية المشاركة بالحملة، مشيرة إلى أنه في حالة إكتشاف أى إصابات بين التلاميذ يتم إحالتهم إلى اللجان الطبية بالتأمين الصحي لتلقى العلاج بالمجان.

وفي سياق آخر تفقدت الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس الهيئة العامة للتامين الصحي، مساء اليوم، سير العمل بمستشفى بنها للتأمين الصحي، حيث تفقدت أقسام المستشفى للتأكد من تقديم الخدمة الطبية المقدمة للمرضى على أكمل وجه.

يأتي ذلك في إطار تكليفات وزيرة الصحة والسكان، بمتابعة سير العمل علي أرض الواقع، والتأكد من تقديم أعلى مستوى من الرعاية الطبية للمرضى.