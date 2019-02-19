أخبار مصر | غادة والي: 145 مرشحة للحصول على لقب الأم المثالية على مستوى الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غادة والي: 145 مرشحة للحصول على لقب الأم المثالية على مستوى الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات قد انتهت من تلقي الترشيحات الخاصة بمسابقة الأم المثالية بجميع المحافظات، وأنه تم الانتهاء من تشكيل اللجنة المركزية الخاصة باختيار الأمهات المكرمات والتى بدأت عملها فى مراجعة خطة العمل للاحتفال بعيد الأم ومراجعة الإجراءات اللازمة علي مستوى المديريات لاختيار الأمهات المثاليات وترتيب الفائزات وفقاً للمعايير والشروط الموضوعة.

كما صرحت والي، في بيان لها، أن إجمالى عدد المرشحات قد بلغ 145 مرشحة منهن عدد الأرامل 102 أرملة ومن المرشحات 10 أم بديلة، و7 أمهات لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة، و4 أمهات من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأضافت أن أعلي نسبة ترشيحات كانت من محافظات الدقهلية والجيزة وبورسعيد وأسوان والبحيرة، وذلك علي مستوى الجمهورية.

وكانت والى قد أكدت أن أساس اختيار الأمهات المكرمات هو معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وقدرتها علي الحفاظ على تماسك الأسرة وإيجاد التوازن بين المسؤليات المتعددة للأم ورعاية الأبناء والالتزام الأسرة بمنظومة القيم والقدرة على مواجهة الصعاب.

كما أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أهمية إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتعظيم دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى لاسيما التي لديها أطفال طبيعيين وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى، بهدف توفير المناخ الأسرى وحمايتهم من مشكلات قد يتعرضون لها.

وشددت والي على مراعاة الشفافية عند فحص طلبات الترشيح وأن مديريات التضامن الإجتماعى على مستوى الجمهورية تقوم بدراسة جميع الترشيحات المنطبق عليها شروط ومعايير الاختبار ميدانياً لمن تقدموا بطلبات بشكل مباشر على أن تقدم الأم المرشحة إقراراً بأنها لا تمت بصلة لأي من العاملين بالتضامن.

وأضافت والي أن من أهم شروط اختيار الأم سواء الطبيعية أو من ذوى الاحتياجات الخاصة أو الأم التي لديها إبن معاق، هي إلا يقل السن عن 50 سنة ولها قصة عطاء وألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود بحد أقصى 5 أبناء، وجميع الأبناء حاصلين على مؤهل عال ويستثنى الابن المعاق ذهنياً غير قابل للتعليم.

وأوضحت أن من المعايير المرجحة لإختيار الام لهذا العام تفضيل الأعلى درجة في السلم التعليمي للأبناء والأم التي استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل أو الأم العاملة أو التي ليها زوج مريض أو الأرملة والمطلقة.

ولفتت إلى أن الفئات المكرمة بالاحتفال السنوي المركزي لهذا العام تشمل الأم المثالية على مستوى الجمهورية والأم البديلة والأم من ذوى الاحتياجات الخاصة والأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة تميز في المجالات الرياضية والفنية والعلمية.

وأوضحت والى، أن الأم البديلة هى أم لأسرة كافلة لأطفال محرومين من الرعاية الأسرية في منزلها مع أطفالها الشرعيين أو زوجة لأب قامت برعاية أبناء الزوج أو أن يكون الابن البديل قد حصل على مؤهل عال، والمساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة في التعليم والصحة والمعاملة.

وذكرت أن من المعايير المرجحة لإختيار الأم البديلة تتعلق بفترة رعاية أطول للابن البديل أو ابن الزوج، أيضاً تفضيل الام الذي وصل الابن البديل إلى الدرجة الأعلى في المسار التعليمي.