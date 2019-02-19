انت الان تتابع حزب المحافظين يحذر: الجراد الصحراوي سيفتك بالمحاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الجراد
حذر المهندس نادر فصيح، رئيس لجنة الزراعة بحزب المحافظين، من هجوم بكثافة لأسراب الجراد الصحراوي على طول السهول الساحلية للبحر الأحمر، خاصة من المناطق المحاذية للسودان واريتيريا، وذلك وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية «الفاو»، لافتًا إلى أن أن أسراب الجراد تتزايد بشكل رهيب علي طول جانبي البحر الأحمر وفي طريقها لمصر والسعودية، وذلك نتيجة للأمطار الكثيفة على السهول الساحلية للبحر الأحمر في اريتيريا والسودان مما أدى إلى تكاثر وازدياد أعدادهم بصورة سريعة وكبيرة.
وقال رئيس لجنة الزراعة بحزب المحافظين، إن ظاهرة انتشار الجراد الصحراوي إذا لم يتم التعامل معها بجدية ستشكل تهديد كبير ومباشر للمحاصيل الزراعية والزراعات المختلفة، نظرا لأن الجراد يتغذى على المزروعات والمحاصيل. وأشار إلى أن الاجهزة المعنية رصدت دخول أعداد قليلة إلى الحدود الجنوبية الغربية من البلاد كما
وقال رئيس لجنة الزراعة بحزب المحافظين، إن ظاهرة انتشار الجراد الصحراوي إذا لم يتم التعامل معها بجدية ستشكل تهديد كبير ومباشر للمحاصيل الزراعية والزراعات المختلفة، نظرا لأن الجراد يتغذى على المزروعات والمحاصيل.
وأشار إلى أن الاجهزة المعنية رصدت دخول أعداد قليلة إلى الحدود الجنوبية الغربية من البلاد كما نوه الوزير عز الدين ابوستيت، وزير الزراعة أنه تم التعامل مع الأعداد والسيطرة عليها في الوقت الحالي مما لا يمثل أي تهديد حاليا.
وطالب وزير الزراعة والأجهزة المعنية بضرورة توخي الحظر واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أي هجمات جديدة للجراد، مناشدا بضرورة وجود اجهزة استكشافية للموقف ومتابعة مستمرة من جانب الوزارة والاستعداد الكامل لأي ظروف طارئة حتي يتم السيطرة على الموقف للحفاظ علي المحاصيل الزراعية.
كانت هذه تفاصيل خبر حزب المحافظين يحذر: الجراد الصحراوي سيفتك بالمحاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.