مميش: نجاح المفاوضات لإنشاء إدارة للمنطقة الروسية

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مميش لرجال أعمال روس: دعم كبير من القيادة السياسية للمنطقة الصناعية الروسية.. وتقديم كافة الضمانات للجانب المصري.. وإنشاء لجنة مشتركة لمتابعة أعمال المنطقة الروسية

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه تم الاتفاق مع الجانب الروسي ممثلا في مركز الصادرات الروسي، على إنشاء شركة لتشغيل وإدارة المنطقة الصناعية الروسية، على أن يتم الانتهاء منها قبل أبريل المقبل، حيث وافق الجانب الروسي على تقديم كافة الضمانات المطلوبة لضمان التزام الشركة المقرر إنشاؤها لإدارة المشروع، كما تم توقيع 8 شركات مذكرات نوايا مع مركز الصادرات الروسي في مجالات الأسمدة والبتروكيماويات وأجهزة الري الحديثة وإنشاء محطات الطاقة الشمسية.

وأكد مميش، خلال زيارته في دولة روسيا إنهاء المفاوضات الخاصة بالمنطقة الروسية بقناة السويس، مشيرًا إلى أن المنطقة الصناعية الروسية في مصر سوف ترتقي بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين إلى مستوى الشراكة الصناعية، بما يسمح للمنتجات الروسية بدخول أسواق أفريقيا والشرق الأوسط. وأضاف أنه استعرض مع الجانب

وأكد مميش، خلال زيارته في دولة روسيا إنهاء المفاوضات الخاصة بالمنطقة الروسية بقناة السويس، مشيرًا إلى أن المنطقة الصناعية الروسية في مصر سوف ترتقي بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين إلى مستوى الشراكة الصناعية، بما يسمح للمنتجات الروسية بدخول أسواق أفريقيا والشرق الأوسط. وأضاف أنه استعرض مع الجانب الروسي ضرورة عمل لجنة مشتركة لتسيير الأعمال، ومتابعة ما يتم إجراؤه وتنفيذه داخل المشروع وسيتم عقد اجتماعات دورية للجنة المشتركة المصرية الروسية الممثلة في الهيئة الاقتصادية ومركز الصادرات الروسي، على أن تقام أعمالها كل شهرين ما بين القاهرة وموسكو لمتابعة المستجدات وتنفيذ الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة حتى الانتهاء منها. وأوضح مميش، أن الهيئة الاقتصادية وافقت من جانبها على طلبات الجانب الروسي التي تتمثل في تعديل إحداثيات المنطقة وتجهيز الأرض وتحسين التربة، متابعًا أن ما تم التوصل إليه خلال اجتماع اليوم هو نجاح كبير للبلدين بشكل عام، ونجاح للهيئة الاقتصادية في مفاوضاتها مع الجانب الروسي في هذا المشروع العملاق الذي يوفر مايقرب من 35 ألف فرصة عمل. ووصف الفريق، الاجتماع بأنه كان مثمراً وأسفر عن كثير من نقاط الاتفاق بين الجانبين بما يؤكد على الرؤية والمصلحة المشتركة بين الدولتين ويعكس مدى قوة العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، ويمهد لنجاح المنطقة، مشيرًا إلى إن هناك عدد كثير من الشركات الروسية مهتمة بالمنطقة الصناعية الروسية وترغب في إنشاء أفرع لها في مصر باعتبار المنطقة بوابة لدول أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط. وعقب انتهاء الاجتماع بين الجانبين حضر مميش واللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية ووفد الهيئة ورشة عمل حضرها ممثلي 200 شركة من كبرى الشركات الروسية المهتمة بالاستثمار في المنطقة حيث تم عرض نظم وحوافز وإجراءات المنطقة ونظام الشباك الواحد وشرح عوامل جذب المنطقة للاستثمارات المتنوعة. ومن بين هذه الشركات مجموعة Hevel Solar أكبر شركة للطاقة الشمسية المتكاملة في روسيا حيث تسعى الشركات إلى إنشاء محطات للطاقة الشمسية تعمل على نطاق واسع، وتقديم الحلول الكهربائية المستقلة للمناطق النائية والمرافق الصناعية، مجموعة TAIF أحد أكبر الشركات في روسيا وإقليم تتارستان والتي تعمل في مجالات الاتصالات وتكرير البترول والبتروكيماويات والتشييد والبناء، وشركة AvtoKran لإنتاج وتصنيع شاحنات الرفع والتي يمثل إنتاجها حوالي 35% من الإنتاج الروسي من شاحنات الرفع. وكان مميش قد وقع أمس الإثنين، مع "أفاناسيف أنطون "مدير المنطقة الاقتصادية بمدينة "دوبنا" الروسية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال نقل وتبادل الخبرات بين المنطقتين، وذلك خلال زيارته لدولة روسيا الاتحادية بشأن وضع اللمسات النهائية ومناقشة آليات إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد على مساحة 5،25 كم2 واستثمارات نحو 7 مليارات دولار، وذلك في إطار التعاون الجاد بين جمهورية مصر العربية ودولة روسيا لتشجيع الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وقد قام وفد المنطقة برئاسة الفريق مميش والسفير إيهاب نصر سفير جمهورية مصر العربية، بجولة داخل المصانع المقامة هناك والتعرف على أحدث التكنولوجيات التي تعمل بها إحدى مصانع تصنيع المستلزمات الطبية، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة والحوافز التي تعطيها المنطقة الروسية للمستثمرين. كما قام الوفد بزيارة كبرى المصانع العاملة في الكابلات كهربائية ذات الطبيعة الخاصة لتخفيض الوزن والتي تدخل في صناعة الطائرات والأقمار الصناعية.

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