شكرا لقرائتكم خبر عن مكرم محمد أحمد: مصر قضت على 95% من التنظيمات الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مصر قضت على 95% من التنظيمات الإرهابية وحادث الدرب الأحمر يؤكد فقر التنظيمات الإرهابية وإفلاسها.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «حديث المساء» تقديم الإعلامية ياسمين عز المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، أن ما تبقى من البنية الأساسية للإرهاب في مصر لم يعد يتجاوز 5%، موضحا أن حادث الدرب الأحمر محاولة لإثبات الجماعات الإرهابية وجودها في مصر.

وأوضح أن قطر وتركيا تقفان وراء الجماعات الإرهابية وما زال هناك دعم لا محدود لهذه الجماعات منهما، مؤكدا أن مصر تحارب البقية الباقية من فلول الإرهاب ولن يكون هناك موضع قدم لهم في مصر مهما فعلوا.