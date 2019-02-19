شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق مع مُدرس ابتدائي بإدارة القرنة بالأقصر لتقبيله تلميذة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر، قرارا بتوصية من عبداللطيف عمران مدير التربية والتعليم بالأقصر، بإيقاف معلم بمدرسة الزمامي الإبتدائية، شهر عن العمل لحين انتهاء التحقيق، وكذلك تمت إحالته بمعرفة إدارة القرنة التعليمية للشؤون القانونية للتحقيق معه، وذلك بعد تقدم أحد أولياء الأمور بشكوى ضد المدرس بأنه قام بتقبيل إبنته خلال اليوم الدراسي بما يخل بشرف المعلمين أمام التلاميذ.

كانت إدارة القرنة التعليمية غربي محافظة الأقصر، تلقت شكوى من أحد أولياء الأمور اتهم خلالها أحد المعلمين داخل مدرسة الزمامي الإبتدائية بتقبيل إبنته خلال اليوم الدراسي، وعلى الفور تم رفع مذكرة للمحافظ الذي قرر وقف المعلم عن العمل شهر للتحقيق معه، كما قرر عبداللطيف أحمد عمران مدير المديرية بالأقصر بإحالة المعلم للشؤون القانونية للتحقيق ونقله للعمل الإداري بديوان المديرية.