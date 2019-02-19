شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يفتتح كلية الدراسات الأفريقية العليا على هامش «ألف قائد أفريقي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، كلية الدراسات الأفريقية العليا، بعد صدور قرار رئيس الوزراء بتحويلها من معهد إلى كلية، وذلك على هامش فعاليات افتتاح الدورات التدريبية لمشروع 1000 قائد أفريقي، وذلك بحضور الدكتور محمد نوفل عميد الكلية، والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، كما عقد رئيس الجامعة اجتماعاً مع مجلس كلية الدراسات الأفريقية العليا لبحث سبل تطوير الكلية في المرحلة القادمة، بما يخدم الأهداف التي أنشئت من أجلها، وهي خدمة القارة الأفريقية.

واستعرض الخشت، خلال الاجتماع، التوجهات الوطنية بشأن الملف الأفريقي، ودور الكلية في البحوث والدراسات المتعلقة بأفريقيا وربط البحوث والدراسات التي تجريها الكلية بسياسات الدولة المصرية وتنفيذ التكليفات الاستراتيجية، بإعتبارها بيت خبرة أفريقية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة تغيير اللوائح الدراسية الخاصة بكلية الدراسات الأفريقية العليا، عقب تغيير مسماها، بهدف تطوير معايير الدراسة ووضع شروط ومقاييس جديدة، ترتقي بالبحث العلمي لخدمة قارة أفريقيا، مؤكداً أن القارة الأفريقية تمتلك ثروات عظيمة، والإنسان الأفريقي يمتلك قدرات خاصة.

وكان رئيس جامعة القاهرة قد افتتح الدورات التدريبية لمشروع 1000 قائد أفريقي الذي أطلقته الجامعة في يناير الماضي، تزامناً مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.