شكرا لقرائتكم خبر عن في موقع حادث الدرب الأحمر.. الرعب يسيطر على الأهالي بعد العثور على قنبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختلطت أصوات البكاء والنحيب بالدعوات للشهداء والمصابين، أمس الاثنين، في منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة، والتى شهدت حادثًا إرهابيًا إثر تفجير إرهابى عبوة بدائية راح ضحيتها 3 شهداء (أمين شرطة، وضابط)، وإصابة 6 آخرين (مدنيين، وشرطة).

عند مدخل المنطقة المؤدية إلى حارة الكحكيين، تجمعت عناصر الشرطة لرصد روايات شهود العيان وجمع الأدلة التي يمكن الاستفادة منها خلال حركة سير التحقيقات، تتقدمها كاميرات المراقبة في المنطقة، والتى رصدت تحركات العنصر الإرهابى حتى تفجير نفسه، واستشهاد وإصابة عدد من قوات الشرطة والمدنيين.

فور الحادث أغلقت قوات الأمن مدخلى حارة الكحكيين حتى الساعات الأولى من الصباح، فوصل فريق من أعضاء النيابة العامة والأمن الوطنى والعام بوزارة الداخلية لإجراء المعاينات اللازمة، ورفع آثار الدماء والأشلاء التي تناثرت بموقع الحادث، وتحديد نوعيه العبوة التي فجرها الإرهابى.

تقدم فريق التحقيقات، اللواء علاء سليم، مدير قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، والذى ما إن وصل أمر قوات الحماية المدنية بتمشيط المنطقة بواسطة الكلاب البوليسية، تحسبًا للعثور على أي مواد تفجيرية أخرى.

عقب نحو 4 ساعات من المعاينات، عثرت الكلاب البوليسية على قنبلة بدائية الصنع بمنزل شخص يُدعى «شعبان»، وهنا قال الأهالى، إن الإرهابى الحسن عبدالله عراقى، يقطن منذ سنوات، فيما نفى آخرون وقالوا إنه يقطن بالمنزل الملاصق لمكان العثور على القنبلة.

عثر على القنبلة أعلى عقار المكون من 4 طوابق، وبالدور الأخير وهو مكان أشبه بـ«عشة» صعدت الكلاب البوليسية أولاً، وانتقل إلى المكان خبراء الحماية المدنية، وسط دعوات الأهالى: «ربنا يحميكم يا رجالة»، وأمرت القوات قاطنى عقار «شعبان» الملاصق له بإخلائها: «ربنا يسترها عدى اليوم دا يارب».

مع خروح الناس من المنازل، شاهدوا على شاشات التليفزيون صور الإرهابى وهو يتحرك داخل ساحة منطقة خان الخليلى، والشرطة تلاحقه، يهلل الأهالى بصوت مرتفع: «إحنا عارفين الواد دا»، ويستدركوا: «كان انطوائيا ومتدينا ولا يتحدث مع أحد».

هرج ومرج يحدث بمحيط الحادث، فجأة تجد عناصر الشرطة تجرى متقدمة إلى الأمام يدفعون الناس عند مطلع الشوارع العمومية، لم يفهم الأهالى طبيعة ما يحدث، فيما بعد يعرفون بتفكيك القنبلة.

وصل أهالى وأقرباء الشهداء يحاولون اقتحام مسرح الحادث، يرتب على أكتافهم ضباط الأمن المركزى ويبكون معهم مصابهم، ويقولون: «نتألم لكم ولأنفسنا»، يفهم ذوو الشهداء أن معاينة مسرح الحادث لم تنته بعد.

بعد دقائق ينهار أقرباء الضحايا، ويحاولون اقتحام الحاجز الأمنى: «عاوزين الجثث ندفنها.. إحنا أولى منكم نشوف عيالنا»، كان ذوي الشهداء سمعوا بتحويل عدد من الجثانين إلى إشلاء.

يخرج مجندون من بين صفوف الناس المتجمهرة منذ وقوع الحادث، ويتقدمهم قيادة أمنية، كان المجندان يحملان في إيديهما أكياسا بلاستيكية، ردد الأهالى: «لا حول ولا قوة إلا بالله»، حوت الأكياس على أجزاء لإشلاء عبارة عن «كبد وكف وقدم».

تسبب منظر الأشلاء على تلك الطريقة في رعب المواطنين، أحضرت عناصر الأدلة الجنائية حقائب كبيرة للغاية تشبه حافظات الأطعمة، جمعت داخلها أشلاء وأجزاء لأجساد، قال أحد المسعفين المشاركين في تجميع الأشلاء، إن تلك الحقائب حوت جثة مبتورة لنصفين وذراعين.

وفيما كانت الأجواء مضطربة، ومعظم السكان أخلوا مساكنهم، شهدت المنطقة مشاجرات بين خارجين على القانون بالأسلحة البيضاء، ورغم التواجد الأمنى المكثف لم تتدخل قوات الشرطة في ضبط هؤلاء، حتى صاح كبار السن: «يعنى بتعملوا كده والشرطة موجودة، راعوا حرمة الموتى».

خلال الساعات الأولى من الصباح، تحفظت الشرطة على المنزل الذي عثر أعلاه على قنبلة، واستجوبت عددا من الجيران وقاطنى العقار، وطالب الأهالى بتخليد اسم الشهيد محمود أبواليزيد، أمين الشرطة بقسم الدرب الأحمر، الذي كانوا يعرفونه، وقالوا إنه احتضن الأهالى لمنع تفجير نفسه في الناس.

لم ينم قاطنو المنطقة الشعبية ليلتهم، ظلوا يقظيين حتى الساعات، بعضهم ذهب إلى بيت أقربائه وأخلى سكنه بعد العثور على قنبلة، بعد بكاء أطفالهم من الرعب.

عقب ذلك، أصدر نعى القضاة برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، بشأن الحادث الإرهابي الذي وقع أمس بتفجير أحد العناصر الإرهابية نفسه في منطقة الدرب الأحمر، وقال إنه يدين بأشد عبارات الاستنكار الحادث الإرهابي الذي وقع أمس، جراء تفجير أحد العناصر الإرهابية نفسه في منطقة الدرب الأحمر، وإذ يعرب نادي القضاة عن خالص تعازيه وصادق المواساة لأهالي وذوي الشهداء ودعاء قضاة مصر للمصابين بتمام الصحة والعافية فإنه يؤكد أن تلك الأعمال الإرهابية الخبيثة لهي أكبر دليل على النفوس الخربة والعقول المغيبة لهؤلاء الشرذمة من الإرهابيين الذين انتزعت من قلوبهم كل معاني الإنسانية والرحمة وبرأت منهم ومن أفعالهم الشيطانية كل الأديان السماوية، وشاهد عليهم أمام البشرية على سوء عاقبتهم فلقد قتلوا وروّعوا الأبرياء ويتموا الأطفال وأثكلوا الأمهات وكسروا القلوب وخسروا دينهم ودنياهم، فصدق فيهم قوله سبحانه وتعالى بِسْم الله الرحمن الرحيم (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) [سورة النساء ـ الآية 93]

كما يؤكد نادي القضاة تضامنه مع رجال الشرطة البواسل في دفاعهم بكل بسالة عن أمن المواطنين وسلامهم الاجتماعي، باذلين الجهد ومواصلين العطاء، مؤكدين أنهم العين الساهرة بقيامهم بواجبهم الوطني بحماية الجبهة الداخلية لمصرنا الغالية ليبيت جموع أفراد الشعب المصري العظيم، آمنين على يومهم وغدهم ومستقبلهم

كما يعرب نادي القضاة عن تقديره للدور البطولي الذي يقومون به، حفاظا على أمن وسلامة الشعب المصري، مؤكدا وقوف جميع أبنائه خلف مؤسسات الدولة وأجهزة الأمن في جهودها من أجل اجتثاث بؤر الإرهاب السرطانية من جذورها، داعين الله أن يرد كيد المتربصين بمصر الكنانة وأمنها واستقرارها في نحره، وأن يحفظها أمنا أمانا وشعبها الكريم.