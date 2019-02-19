«المصري اليوم» تنشر اللقطات الأولى لمنزل إرهابي «الدرب الأحمر» (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تنشر «المصري اليوم» اللقطات الأولى لمنزل الإرهابي منفذ تفجير الدرب الأحمر. كانت منطقة الدرب الأحمر، قد شهدت إقدام انتحاري بتفجير نفسه أثناء محاصرته من قبل قوات الأمن. وقالت وزارة الداخلية، في بيان صحفي، الاثنين: «فى إطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعm إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمني أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق ١٥ فبراير الجاري فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر.. حيث قامت قوات الأمن بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته، ما أسفر عن مقتل الإرهابى واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني وأمين شرطة من مباحث القاهرة وضابط بالأمن الوطني».

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