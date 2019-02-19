شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم برلماني حاد على «هيئة الطرق»: «مينفعش اللي بيحصل في وزارة النقل» (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الثلاثاء، هجوماً حاداً خاصة من نواب محافظة الشرقية، بسبب ما وصفوه بـ«تقصير هيئة الطرق والكبارى في تنفيذ تعليمات وتأشيرات وزير النقل بشأن بعض المشروعات الخاصة بالطرق لحل الأزمات المرورية والتيسير على المواطنين».

جاء ذلك خلال مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب فايز أبوخضرة، الثلاثاء، بشأن إنشاء مخرج على الطريق الدائرى في المسافة الواقعة بين بلبيس ومنيا القمح عند قرية شبرا النخلة مركز بلبيس.

وتساءل «أبوخضرة»: «كيف يكون طريق إقليمى يمر على منطقة بمساحة 30 كيلو متر بطول الطريق ولا يوجد مخرج واحد لهذه المنطقة، وهناك ازدحام مرورى شديد في الاتجاه القادم من العاشر من رمضان، والناس بتاخد خمس ساعات عشان تدخل بلبيس».

من جانبه، قال النائب أحمد السجينى إن «يكون هناك طرح من وزير النقل، إما أن يكون شفهيا أو كتابيا، لهيئة الطرق والكبارى وممثليها في المحافظات، ولا ينفذوا تأشيرات الوزير، فهذا أمر غير مقبول» وطلب من ممثلى وزارتى النقل والتنمية المحلية بتوصيل حديثه للوزير، وقال: «مينفعش اللى بيحصل في وزارة النقل دا، ميصحش، الوزير راجل فاضل، ولكن رؤساء الهيئات لا يعيروا اهتمام لما يؤشر عليه الوزير، وهذه شكوى النواب والمحافظين وليس النواب فقط».

وذكر ممثل وزارة الداخلية: «فكرة إنشاء المخرج من هذا الطريق مطلوب وسيساعد كثيرا على حل المشكلة المرورية». وعقب ممثل هيئة الطرق والكبارى بالشرقية، بقوله: «رئيس الهيئة وممثليها مظلومين، لحل المشكلة عملنا أمرين، الناس تنزل من الدوران، والحل الثاني تكملة محور الدائرى إلى أن يمر على طريق بلبيس، وهذا سيقلل المرور الذي يدخل بلبيس، ولو أي حد عنده حل تانى يقولنا عليه».

من جهته، أشار نائب الشرقية، عمر مصيلحى إلى أنه «بالنسبة لموضوع نزلة الطريق الإقليمى لبلبيس، شرحنا الموضوع وأهميته لوزير النقل وحلف مرتين بالله أن يتعمل النزلة وحل المشكلة، فاضل إيه؟» محذراً من أنه «في حالة حدوث هبوط أرضي بطريق عبدالمنعم رياض فإن مدينة العاشر من رمضان بمصالحها ومصانعها ستتوقف».

وعقب رئيس اللجنة، أحمد السجينى، قائلا: «الشكوى من رئيس هيئة الطرق والكبارى من نواب متعددين، لا نهاجم أحد من فراغ، لازم وقفة لهذا الموضع، بجمع كل الموضوعات المتعلقة بهذه المشكلات، وسيتم استدعاء وزير النقل، ووزير شؤون مجلس النواب، ومعهم رئيس الهيئة الذي لم ينفذ توصيات الوزير، حتى إذا تطلب الأمر توصية من البرلمان بإقالة هذا الراجل بعد الاجتماع».

وشدد «السجينى» على ضرورى التحقيق من قبل وزير النقل فيما أثاره النائب عمر مصيلحى، بأن رئيس الهيئة، قال: «مش هعمل لبلبيس حاجة»، وتابع: «أدعو لإحالة هذه الواقعة للتحقيق من قبل وزير النقل لاستبيان حقيقة الموقف، ونطلب الرد على اللجنة خلال مدة أقصاها 7 أيام، بموقف وزارة النقل وما إذا كانت الوزارة ممثلة في هيئة الطرق والكبارى ستقوم بتنفيذ تأشيرة الوزير أم سيتم إسناد التنفيذ للشركة الوطنية».