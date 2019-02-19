شكرا لقرائتكم خبر عن قصة «حلاوتهم» بنت «زقاق الكحكيين» ضحية الدرب الأحمر (صور وفيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بالقرب من موقع انفجار قنبلة «الدرب الأحمر» التي أزهقت عددا من الأرواح وخلفت جرحى ومصابين، الاثنين، يقع منزل «حلاوتهم»، 43 عاما، مُصابة الواقعة الشهيرة، والتي ظهرت في مقطع الفيديو المتداول للواقعة، تمر مُصادفة بالقرب من الانتحاري فيما حاول رجال الشرطة توقيفه قبل الانفجار بلحظات.

قامت «المصري اليوم» بزيارة منزل حلاوتهم، فيما تزال ربته تخضع للعلاج في مستشفى الحُسين الجامعي وفقًا لزوجها.

تسكن «حلاوتهم» وأسرتها شقة بالطابق الأخير من عقار قديم هش في زقاق «الكحكيين» على بعد خطوات معدودة من مقام «سيدي الدرديري»، تكاد تخشى انهيار سُلمه، بينما تعتلى خطواته واحدة تلو الأخرى، وصولًا لمنزلها الصغير المتواضع، حيث تُقيم الأسرة وقوامها أب وأم وفتاتان، إحداهمها شابة والأخرى لم تتجاوز الـ8 من العمر، على باب الشقة، كُتب بتقنية الزنكوغراف «شقة عادل عبدالحميد الشيمي».

يعمل «الشيمي»، زوج «حلاوتهم» ورب الأسرة في متجره المختص بـ«الزنكوغراف»، وعلِم بالواقعة بمجرد أن اتصل به جيرانه وأبلغوه بالواقعة، إذ كانت المُصابة قد اتصلت بهم مباشرة بعد الإصابة، مُرددة «ألحقوني بموت..»، يصف حالتها الصحية الآن بـكسر في الكاحل وكسر في القدم اليمنى، مع شظايا و«بلي» متفرق في أجزاء الجسم جراء القنبلة.

يقول الزوج إنه "يتواصل باستمرار مع زوجته في المستشفى عن طريق الهاتف، وتمكن من زيارتها ودخول غرفتها مرة واحدة، إلا أن رؤيتها متعذرة الآن بسبب التحقيقات فيقول: «هي هتخرج بعد 24 ساعة، وآخر مرة قالتلي، أنا كويسة، لكن حاسة إن صوت الانفجار لسه في ودني لحد دلوقتي».

من بين سكان العقار ذاته «مُحمد يحيي»، بائع ملابس وأحد جيران «حلاوتهم»، وشاهد عيان على الواقعة، حيث اتصلت به زوجته ونقلت له استغاثة حلاوتهم المُصابة، فهرع إلى موقع الانفجار، ويقول: «زوجتي اتصلت بيا وقالت روح الحق، وفعلًا رحت الساعة كانت 10 بالليل، لقيتها كانت شارية طلبات للبيت، ولقيت في شظايا كتير مبهدلاها، لكن كانت في وعيها، ونقلتها على (الفسبة) لمستشفى الحسين».

فيما أكدت جارات المُصابة أنها على علاقة مودة بهن، حتى إن آخر محادثة تليفون بينها وبين إحدى الجارات كانت تُخبرها بأنها ذاهبة إلى السوق، وسألت ما إذا كانت تحتاج بعض المشتريات.

زوج حلاوتهم وبنتها المصابة بحادث الدرب الأحمر الإرهابي

أم حلاوتهم المصابة بحادث الدرب الأحمر الإرهابي