شكرا لقرائتكم خبر عن «محلية النواب» تنتقد هيئة السكة الحديد بسبب محور «أبوحماد»: تأخرت في الرد عامين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، طلب إحاطة مقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن تعطيل هيئة السكة الحديد لإنشاء محور مرور بجوار شريط سكة حديد مدينة أبوحماد بمحافظة الشرقية، مع عدم الاعتداء على الحرم، وطلبها إيجار نصف مليون جنيه سنويًا لعمل الطريق، من قبل المحافظة رغم استيلاء الأهالي على هذه الأراضي دون أي استفادة السكة الحديد منها.

وقال النائب ثروت سويلم إنه تقدم بهذا الطلب لإنشاء محور منذ أكثر من عامين، وعمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط لتوفير الاعتمادات المالية الخاصة به بمقدار 5 ملايين جنيه، وتم التنسيق مع المحافظة وكافة الجهات المختصة لبناء هذا المحور الذي سيكون بدوره فك حالات الاختناقات المرورية في مدينة أبوحماد بالشرقية، مؤكدا أن كافة الجهات متضامنة في الطلب لتنفيذه كونه خدمة عامة للأهالي.

وأضاف «سويلم»: «بعد أن أنهينا كل الإجراءات تفاجئنا بموقف هيئة السكه الحديد تطلب إيجار نصف مليون جنيه سنويا من محافظة الشرقية لإتمام الإجراءات، رغم أن الأرض التي سيتم عليها الأعمال مستولى عليها من الأهالي».

واتفق معه، اللواء حسين الجندي، سكرتير عام محافظة الشرقية، مؤكدا أن هذا المحور سيكون له إطار إيجابي للتغلب على إشكاليات المرور بمدينة أبوحماد والمحافظة لا تمانع إطلاقا، كما اتفق معه اللواء رضا فوزي، مدير إدارة المرور، مؤكدا أن هذا المحور سيكون «طوق نجاة» في هذه المدينة والمرور لا يمانع إطلاقا وعلى استعداد لعمل التحويلات اللازمة لبناء المحور.

وقال ممثل السكة الحديد إنه تم عرض الأمر على رئيس مجلس إدارة السكة الجديد، وسيتم الرد خلال 15 يوما على الجهات المختصة بعد الدراسة، وهو ما أثار غضب النائب أحمد السجينيى، رئيس اللجنة، بسبب تأخر الهيئة في الرد على الطلب منذ أكثر من عامين، مطالبا بأن يتم الرد خلال 3 أيام.

ورد السجيني، منفعلاً: «الناس دي مش فاهمة، أفهم الحفاظ على العلاقة والحقوق خصوصا الأموال العامة، أرض السكة الحديد مال عام لكن أنت شايف الوضع في بلدنا ومشاكل المواطنين، ومرور مش عارف يعمل إيه»، وقال موجها حديثه لممثل السكة الحديد: «اعمل علاقة تعاقدية حافظ فيها على حقك للأجيال القادمة».

وانتقد رئيس لجنة الإدارة المحلية، ما وصفه بعدم الجدية، مشيرا إلى مناقشة الطلب في لجنة النقل منذ ٤٠ يوما، ووجه حديثه لممثل السكة الحديد، قائلا: «اطلعت على طلب الإحاطة وهو واضح المفروض تيجي برد احتراما لهيئتك والبرلمان، أنا عايز رد خلال ٣ أيام، إن لم يكن لديك صلاحية اعرض على رئيس الهيئة، لو ليس لديه صلاحية ياخد بعضه ويطلع على الوزير».

وتابع «السجيني»: «وأنت بتعرض عليه قول نظرا للقصور الذي نمتاز به كأشخاص وصفات، لأننا لم نقدر النائب والبرلمان والمواطن»، مضيفا «أنا أفسر واقع وأنت كرجل تقي تتفق معي أنه قصور يستوجب الاعتذار في هذه المضبطة».