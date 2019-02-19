شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تؤكد: نسعى إلى تغيير نظرة المجتمع لأبنائنا ذوى الاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اليوم مؤتمر لتمكين ذوي القدرات الخاصة، نظمه كل من مؤسسة أولادنا، وشركة أوراسكوم للاستثمار، بالشراكة مع يونيسف، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار دعم جهود الحملة القومية "قادرون باختلاف" التي تقودها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وحضر المؤتمر الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم، للتعليم الفني، والسفير إيفان سوركوش، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، وبرونو مايس ممثل منظمة يونيسف في مصر، والمهندس تامر المهدي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، وسهير عبد القادر، مؤسس ورئيس مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، ويسرا علام مستشار الوزير للتسويق والترويج وعدد من ممثلي شركات القطاع الخاص والخبراء الدوليين والمتخصصين والمجتمع المدني.

وقال الدكتور محمد مجاهد، في كلمة ألقاها نيابة عن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه انطلاقًا من الدستور الذي يؤكد على ضمان الفرص التعليمية المتكافئة لجميع أبناء شعبنا الأبي، وإعمالًا لقانون الطفل المصري الذي أكد على رعاية الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيله، قامت الوزارة بتخصيص برامج ومبادرات في خطط تطوير التعليم قبل الجامعي لهذه الفئة، ولعل دمج الطلاب ذوي الإعاقات البسيطة في المدارس الرسمية يعد أحد أهم هذه المبادرات، والذى بلغ عدد الطلاب المدمجين(59.391) طالبًا بعدد (12.687) مدرسة.

وأضاف مجاهد، أن تسعى الوزارة من تلك المبادرة إلى تغيير نظرة المجتمع إلى أبنائنا ذوي الاحتياجات الخاصة؛ فمن ناحية يساعد الدمج على تشجيع الأسر على النظر إلى أبنائها بصورة طبيعية، ومساعدتهم على إطلاق قدراتهم إلى أقصى حدودها، ومن ناحية أخرى يساعد الدمج باقي الطلاب على تعلم قيم التعاون، وقبول الآخر، وعدم التنمر ضد من يختلفون في الشكل أو الخلفية العرقية أو البنية الجسدية، أو العقلية، فضلًا عن اكتساب خبرات معرفية ومهارات يدوية وفنية تمكنهم من التزود بالمعارف، والاعتماد على النفس ومشاركة أقرانهم في ممارسة الأنشطة والهوايات.

وأشار إلى أن الدولة خصصت نسبة 5% من الوظائف التي تعلن عنها كافة المؤسسات لذوي الاحتياجات الخاصة، لمساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة، والتشديد على عقوبة المخالفين من أصحاب الشركات الذين يرفضون تعيين هذه الفئات.

وتابع: "ولا يفوتنا في هذا المقام أن ننوه عن التنسيق بين كافة الجهات المعنية بتلك الفئة، بهدف إنشاء أول مركز متقدم لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بمدينة طور سيناء، على مساحة 5 آلاف متر مربع مساهمة من الاتحاد الأوروبي ومحافظة جنوب سيناء، ضمن البرنامج الإقليمي لتنمية جنوب سيناء والممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 64 مليون يورو".

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجت جهودها في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة بإقامة أول ملتقى عربي لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج، ضمن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 عامًا للمعاقين، وشرف الرئيس هذا الملتقى بالرعاية، والحضور، وافتتاح الفعاليات، وحرص على تكريم عدد كبير منهم، ووجه بإنشاء مركز متميز لتأهيلهم.

وتناول المؤتمر كيفية تفعيل دمج الأطفال والشباب القادرون باختلاف في كل المجالات، وركز على حقهم في التعليم الدامج في مدارس وبيئة مناسبة، كما تناول أيضا سبل الابتكار واستخدام التكنولوجيا لمواجهة التحديات التي يواجهها ذوي القدرات الخاصة، كما أكد دور الفن في تنمية قدراتهم وخلق ثقافة مجتمعية داعمة لهم.

ويأتي المؤتمر ضمن فعاليات الملتقى الدولي الثالث لفنون ذوي القدرات الخاصة "أولادنا"، والذي تمتد فعالياته في دار الأوبرا المصرية، من 15-22 فبراير، ويشارك فيه 36 دولة بعروض متنوعة.