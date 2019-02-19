لا تفوت الفرصة.. كل ما تريد معرفته عن أكبر "بدر عملاق بـ2019" × 11 معلومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد بسماء مصر والمنطقة العربية مساء، ثانى بدر عملاق من ثلاثة والأكبر هذه السنة وهى فرصة مناسبة للتصوير الفوتوغرافى. وينشر ”الخليج 365” لقرائه من هواة الظواهر الفلكية والفضاء، كافة التفاصيل الخاصة بالظاهرة كما يلى:- وينشر ”الخليج 365” لقرائه من هواة الظواهر الفلكية والفضاء، كافة التفاصيل الخاصة بالظاهرة كما يلى:- 1- القمر البدر العملاق هو ثانى بدر عملاق من ثلاثة والأكبر هذه السنة. 2- مصطلح "القمر العملاق" يطلق على القمر المحاق أو البدر المكتمل عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الارض ضمن 362.146 كيلومتر. 3- القمر العملاق مصطلح يشير إلى التسمية العلمية " قمر الحضيض " ويقصد به وقوع القمر فى أقرب نقطة من الأرض. 4- سوف يظهر البدر العملاق بكافة أنحاء الجمهورية ويزين السماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس الأربعاء 5- سيكون حجمة الظاهرى أكبر بحوالى 14% وأكثر إضاءة بحوالى 30% . 6- يتزامن البدر بشكل استثنائى مع أقرب نقطة فى مدارة الى الارض " الحضيض" 7- يصل البدر لحظة الاكتمال عند الساعة (3:53 مساء بتوقيت غرينتش) ويكون على مسافة 356.843 كيلومتر . 8- القمر أثناء شروقه سيكون حجمه الظاهرى ضخم وذلك مجرد خداع بصرى يحدث شهريا. 9- سوف يكتسى القمر أثناء شروقه اللون الوردى أو البرتقالى وهى ألوان حقيقية نتيجة للغبار والدخان والملوثات فى الغلاف الجوى حول الأرض. 10- لن يكون له تأثير على الكرة الأرضية باستثناء على ظاهرتى المد والجزر وهو أمر طبيعى. 11- القمر البدر العملاق الثالث والأخير هذه السنة سوف يحدث فى منتصف شهر رجب المقبل.

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