انطلاق ملتقى الشباب العربي الأفريقي 16مارس.. وفتح باب التسجيل حتى 25فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

تنطلق فعاليات ملتقى الشباب العربي والأفريقي في مدينة أسوان في الفترة من 16 ـ 18 مارس تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفتحت إدارة الملتقى باب التسجيل للحضور حتى 25 فبراير 2019. ويتزين شعار الملتقى بألوان متعددة مستمدة من ثقافة وروح مدينة أسوان (عاصمة الشباب الإفريقي).

ويعد الملتقى إحدى فعاليات منصات منتدى شباب العالم، والتي تدور فكرتها حول منح الشباب المصري ونظرائه في جميع أنحاء العالم فرصة لتطوير ودعم أفكارهم المختلفة في جميع المجالات، وذلك من خلال تنظيم فعاليات عدة على مدار العام.

ويأتي الملتقى تنفيذًا لتوصيات منتدى شباب العالم الذي عقد في نسخته الثانية في نوفمبر 2018 بمدينة السلام شرم الشيخ، والتي نصت على إقامة ملتقى للشباب العربي والافريقي بمدينة أسوان.

ويناقش الملتقى العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الشباب الأفريقي والعربي، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019، كما تتنوع أشكال الفعاليات خلال الملتقى بين جلسات نقاشية وورش عمل وطاولات مستديرة تضم القادة من الشباب وصناع القرار في حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب في العالم العربي والقارة السمراء.

ويضم الملتقى العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية، وتقام جولات سياحية للمشاركين، في مدينة أسوان، احتفالا بكونها عاصمة الشباب الافريقي لعام 2019.

ومنتدى شباب العالم -الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي- هو حدث سنوي عالمي أقيمت آخر فعالياته بمدينة شرم الشيخ، نوفمبر 2018، وانطلق عام 2017 في نسخته الأولى بدعوة من شباب مصر لشباب العالم، ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

وشهد المنتدى في نسخته الثانية لعام 2018 مشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.