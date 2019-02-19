"أمين الأعلى للآثار" يتفقد أعمال ترميم معبد دندرة في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تفقد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، معبد دندرة بمدينة قنا، برفقة عبد الحكيم الصغير مدير معبد دندرة، وفتحي عاشور مدير عام الترميم، وذلك للوقوف على أخر أعمال الترميم بالمعبد وتفقد الأعمال الجارية لتحويل المنطقة المحيطة به إلى متحف مفتوح.

وحسب بيان، اليوم الثلاثاء، أبدى وزيري، إعجابه بمختلف الأعمال الجارية خاصة الأعمال التي تتم بالمتحف المفتوح وما يضمه من قطع أثرية ترجع إلى فترات وعصور تاريخية مختلفة.

وقال عبد الحكيم الصغير مدير معبد دندرة، إن أعمال الترميم شملت ترميم الماميزي "بيت الولادة الروماني" وصالة الأعمدة الكبري، وصالة التجلي، حيث قام فريق العمل بتنظيف الجدران والأعمدة وإزالة السناج الموجودة على الأسقف مما أدى إلى إظهارها بألوانها الأصلية ووضوح المناظر والنصوص بصورة جلية، ولا زالت الأعمال مستمرة للانتهاء من جميع أعمال الترميم في الوقت المحدد.

وأكد الصغير، أنه جاري الآن أعمال الانتهاء من تنظيف بوابة المعبد الرئيسية في الجهة الشمالية والعمل علي إظهار الألوان الموجودة بعتب وسقف البوابة، وتنظيف الجزء المتبقي من سلم النزول المستقيم بالمعبد.