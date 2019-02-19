8 توجيهات من "التعليم" للمدارس الثانوية للحفاظ على الشاشات التفاعلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

عممت وزارة التربية والتعليم، منشورًا على المديريات التعليمية، للتنبيه على مديري المدارس بتأمين فصول الصف الأول الثانوي، في إطار تطبيق الوزارة منظومة التعليم المطورة، التي اقتضت تركيب الشاشات التفاعلية بالفصول.

وفي ضوء تعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وجهت الوزارة بالآتي:

- التنبيه مشددًا على مديري المدارس بتأمين الفصول جيدًا وغلقها أثناء الفسحة وبعد نهاية اليوم الدراسي.

- عدم فتح الفصل في بداية اليوم الدراسي إلا عند دخول معلم الحصة الأولى ومشرف الدور.

- زيادة أعداد مشرفي الأدوار التي يوجد بها فصول الصف الأول الثانوي؛ للمتابعة المستمرة حرصًا على عدم تلف الشاشات التفاعلية.

- التأكيد على عدم استخدام الشاشات التفاعلية لأي غرض آخر بخلاف الأغراض التعليمية.

- تنويه طلاب المدرسة بأهمية الشاشات وكيفية الحفاظ عليها لانها مسؤولية الجميع.

- تنبيه الطلاب بعدم توصيل أي محتوى خارجي على الشاشة نهائيًا، وإلا يتعرض للمساءلة حسب لائحة الانضباط المدرسي.

- ضرورة تعيين مسؤول لمتابعة الشاشات بصورة مستمرة وتأكيد صحة الوصلات والإبلاغ في حالة حدوث أعطار فجائية بالشاشة.

وبدأت وزارة التربية والتعليم، تفعيل نظام الثانوية المعدل المطبق على طلاب الصف الأول الثانوي، والذي تتمثل ملامحه في دمج التكنولوجيا في التعليم، من خلال تركيب شاشات تفاعلية بجميع فصول الصف الأول على مستوى الجمهورية، وتسليم الطلاب ومعلميهم أجهزة "تابلت".