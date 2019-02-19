رئيس تحرير "الميدان" يستعرض برنامجه الانتخابي لعضوية الصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (الخليج 365)

استعرض محمد يوسف، رئيس تحرير جريدة الميدان، والمرشح لعضوية نقابة الصحفيين تحت السن، برنامجه الانتخابي، الذي يهدف لوحدة الصف بين الأسرة الصحفية من أجل نقابة قوية يحترمها الجميع.

ومن أبرز بنود البرنامج الانتخابي للمرشح:

-إقرار ضمانات حماية الصحفي من الملاحقة الجنائية والعنف والقتل خلال ممارسته عمله الصحفي.

- رد الجميل للأساتذة شيوخ المهنة ومنحهم امتيازات سواء بزيادة المعاش أو الإعفاءات، والاستفادة من خبراتهم في إصدارات صحفية تتبناها النقابة؛ لزيادة مواردها وتحقيق استفادة لشيوخ المهنة بعائد مالي يسد الفجوة بين الدخل خلال سن العمل ثم بعد الخروج إلى المعاش.

- تأسيس صندوق للتأمين على الصحفيين ضد المخاطر لمساعدة الزملاء أصحاب الحالات الصعبة أو الأمراض المزمنة، أو المساهمة في الجراحات الخطيرة أو الحالات التي تستلزم علاجًا بالخارج أو مساندة الزملاء الذين يتعرضون لكوارث.

- توفير بدائل عملية ومستقرة للزملاء المتعطلين عن العمل وإقرار صرف دعم مالي شهري لحين إيجاد حل جذري لمشاكلهم.

- تفعيل دور النقابة في حل المشكلات التي تواجه إصدار الصحف وسحب تراخيص تلك التي تسيء لمعاملة الصحفيين وتحرمهم من أدنى حقوقهم .

- الالتزام بانتظام صرف بدل التدريب والتكنولوجيا في موعده المحدد، وكذلك صرفه للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية عن طريق نقابة الصحفيين أسوة بزملائهم العاملين بالصحف الحزبية والخاصة .

- إنشاء وحدة قانونية للدفاع عن الزملاء الصحفيين في القاهرة والمحافظات، خصوصًا بعد تعرضهم لانتهاكات في الفترة الأخيرة دون دور ملموس لمجلس النقابة .

- عودة المصايف المدعمة التي حرم منها الصحفيون سواء بالتعاون مع مؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة، أو السعي إلى إنشاء مصايف خاصة بالصحفيين والبحث عن مصادر تمويلها.

- مخاطبة البنوك لمنح تسهيلات في الحصول على القروض الشخصية بأقل فوائد ممكنة وتسوية مديونيات الفيزا للزملاء المتعثرين.

-استعادة امتيازات الصحفيين كتذكرة المترو والقطار والأتوبيس وفواتير التليفون بتخفيضات مميزة.

- عقد بروتوكولات تعاونمع الوزارات والهيئات للحفاظ علي كرامة وقدسية المهنة والصحفيين.