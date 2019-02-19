أخبار مصر | منسق حملة"2 كفاية": المفاهيم الخاطئة والموروثة من أسباب كثرة الإنجاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منسق حملة"2 كفاية": المفاهيم الخاطئة والموروثة من أسباب كثرة الإنجاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة راندا فارس منسق برامج السكان والتطوع بوزارة التضامن الاجتماعي، منسق برنامج "2 كفاية"، إنه عندما بدأنا في الأبحاث التي تساعدنا في معرفة أسباب الزيادة السكانية في مصر، بدأنا بمحافظات الصعيد لأنها هي المحافظات المستهدفة بمشروع '2 كفاية' والأكثر خصوبة فكانت الأسباب متعددة الأبعاد وتختلف من أسرة لأخري ومن منطقة لأخرى.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن من أسباب كثرة الإنجاب هي الأبعاد الأجتماعية لمفاهيم سائدة موروثة من الأجداد وهي كالتالي "الولد سند، العزوة، المنافسة والغيرة بين الجيران والسلايف، إحساس الزوجة بإن عدم إنجاب الولد عار عليها"، بالإضافة إلى البعد الديني أن تنظيم الأسرة والنسل حرام شرعا.

وأكدت فارس، أن الأبعاد الأقتصادية تلعب دورًا هامًا في كثرة الإنجاب للاستفادة منهم بالزراعة والعمل ليكونوا مصدر دخل لهم، مشيرة إلى جانب آخر من المفاهيم الخاطئة المرتبطة بوسائل تنظيم الأسرة أنها تسبب العقم.

وأشارت، إلى أن البرنامج يستهدف1,148,861 سيدة مستفيدة من برنامج تكافُل في المرحلة العمرية من 18 إلى 49 عاماً ولديها 3 أطفال أو أقل، وسيتم تقديم خدمات تنظيم الأسرة لهن بالمجان في الوحدات الصحية والعيادات التى تم تطويرها من قبَل وزارة التضامن والتابعة للجمعيات الأهلية.

وكانت قررت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الاهلية الراغبين في آداء فريضة الحج لموسم 1440هـ/ 2019 م اعتباراً من الثلاثاء الموافق 19 فبراير 2019 حتى الخميس الموافق 7 مارس 2019، وذلك مع ضرورة الإلتزام بأن يكون العضو مسجل في إحدى الجمعيات الأهلية ومسدد الإشتراك السنوي للجمعية وأن تكون الجمعية قد مر على قيدها عامين على الأقل في 1/1/2019م ولم يوقع عليها جزاءات لمخالفات ثبتت بحقها.

وأكدت والي أنه توجد عدة قواعد لأبد من مراعاتها عند التقديم للحج منها أن يتم تسجيل الطلبات على بوابة الحج الموحدة المصرية ولا يسمح للعضو بالتسجيل الا في جهة واحدة سواء حج الداخلية او الجمعيات أو السياحة، هذا وسوف يتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين وفقاً لحصة الحج المخصصة لكل محافظة والتي تم تحديدها وفقاً لنسبة تعداد السكان بكل محافظة.

وأوضحت الوزيرة أنه يشترط في العضو المتقدم أن يكون قادر على آداء المناسك من الناحية الصحية حرصاً على سلامته، كما أنه لابد من وجود مرافق للحجاج أصحاب الأعمار فوق 75 سنة على أن تقدم الطلبات للإدارات الأجتماعية التابع لها الجمعية وفقاً للنموذج المعد لذلك.

كما أكدت الوزيرة حرصها الدائم على توفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات الاهلية وتأكيدها لمجلس أمناء المؤسسة على العمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج لكافة مستويات الحج وانهاء كافة التعاقدات الخاصة بالسكن والنقل مبكراً.

وصرح أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة، أنه تم إختيار أفضل الأماكن لكافة برامج الحج وفقاً للاشتراطات الموضوعة لكل مستوى واكد أن مجلس أمناء المؤسسة قد وافق على تنفيذ عدد (4) مستويات متنوعة للحج أسوةً بالعام الماضي المستوى الأول فنادق 5 نجوم بساحة الحرم المكي و5 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بالمدينة المنورة والمستوى الثاني فنادق4 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 750 متر بمكة المكرمة و5 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بحد أقصى 300 متر بالمدينة اما المستوى الثالث فنادق 3 نجوم بالمنطقة المركزية بحد اقصى 800 متر من الحرم المكي و4 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 300 متر من الحرم النبوي والمستوى الرابع فنادق مصنفة بالمنطقة المركزية تبعد بنحو 1200 متر عن الحرم المكي و3 نجوم بالمنطقة المركزية للحرم النبوي بحد أقصى 300 متر بالمدينة هذا وتقدم كافة الفنادق وجبتي الفطار والغذاء.

وأكد عبد الموجود أن المؤسسة قد أنهت التعاقدات الخاصة بالفنادق مبكراً في المنطقة المركزية للحرمين لموسم حج 1440هـ/2019م مع تقديم خدمات التغذية بالفنادق، حرصاً من الوزارة على تقديم خدمات مميزة للحجاج هذا ومن المقرر إعلان أسعار برامج الحج الأربعة فور إعلان قيمة تذاكر الطيران واعتماد مجلس أمناء المؤسسة لأسعار كافة البرامج والخدمات