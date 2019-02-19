أخبار مصر | وزير الهجرة ناعية الشهداء: "عزيمتنا قوية ومحدش يقدر يهزمها"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الهجرة ناعية الشهداء: "عزيمتنا قوية ومحدش يقدر يهزمها" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، عن تعازيها لأهالي الشهداء من رجال الجيش والشرطة، الذين راحوا ضحية الأحداث الأخيرة، من أجل استمرار مصر في معركتها ضد الإرهاب.

وأضافت "مكرم"، خلال كلمتها في احتفالية إحياء الجذور، بدار الأوبرا منذ قليل، أن مصر ستظل صامدة برغم محاولات العدم، للقدرة الإلهية داخل قلوب المصريين.

وتابعت: "استمرار الدولة المصرية يأتي بسبب أن الله حاميها، وثانيا الشعب المصري، فالقيادة السياسية حينما تتحدث عن مصر المستنيرة، ترجع فضل ذلك للشعب المصري في الداخل والخارج، فعزيمتنا قوية ومحدش يقدر يهزمها".

ونوهت إلى أن اشتراك الوزارة في الملتقى الثالث لمؤسسة أولادنا لذوي القدرات الخاصة، بحضور الجاليات القبرصية اليونانية والأرمينية، إيمانا من أن كل شرائح المجتمع المصري تشارك في تنمية مصر، لافتة إلى أن العودة للجذور قوة ناعمة يجب استخدامها للترويج للدولة المصرية.