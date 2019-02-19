شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، غدا الأربعاء، إجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة تقارير الوزراء المختلفة وعدد من الملفات الاقتصادية .

وكانت الحكومة قد وافقت مؤخرا علي مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، الذى يضم كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو نظم المدفوعات.