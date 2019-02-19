شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير التعليم: تسليم طلبة الثانوية العامة شريحة نت ذكية للتابلت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلبة وطالبات الثانوية العامة سوف يستلمون قريبًا شريحة نت ذكية للدخول بها على بنك المعرفة بتابلت الثانوية العامة.

أضاف وزير التربية والتعليم، خلال تفقده مدرسة علم الدين ثانوية بنات بشارع النصر فى حى المناخ، بصحبة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن الشريحة الذكية سوف تتيح لطلبة الثانوية الدخول مجانًا على موقع وزارة التربية والتعليم لتصفح المناهج وبنك المعرفة وما دون ذلك ليس مجانى.

وتفقد الدكتور طارق شوقى، قبل قليل، بصحبة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد مدرسة علم الدين ثانوية بنات بشارع النصر فى حى المناخ، وتابع الوزير والوفد المرافق له استخدام الطلاب للتابلت.

وحضر الوزير طارق شوقى درس لغة عربية باستخدام "التابلت" داخل أحد فصول المدرسة، وناقشا الطلاب حول مدى رضاهم وأرائهم بشأن المنظومة الجديدة.

وقال وزير التربية والتعليم، أن تجربة التابلت، سوف تقضى تمامًا على نظام الغش، كما أنها تساهم فى حصول الطلاب على درجات أكتر بالاعتماد على الفهم وليس الحفظ، كما أن نظام الامتحان، يسمح للطلاب بكتابة أكثر من إجابة.

والتقط وزير التربية والتعليم صورا تذكارية مع طلاب الثانوية العامة أمام المدرسة عند خروجه منها عقب تفقدها.

وعقد وزير التربية والتعليم اجتماعا مع محافظ بورسعيد، فى بداية زيارته للمحافظة، بحضور عدد من القيادات التعليمية بالمحافظة، للوقوف على وضع استخدام "التابلت" لطلاب الصف الأول الثانوي، وسير العملية التعليمية.