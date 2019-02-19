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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم السودانى: نرحب بعودة فرع جامعة القاهرة بالخرطوم ــ صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الصادق المهدي، وزير التعليم السوادني، إن دولة السودان ترحب بعودة فرع جامعة القاهرة في الخرطوم من جديد، مشيرا إلى أنه تم تخصيص أراض محددة للفرع في 4 ولايات للجامعة.
وأضاف وزير التعليم السودانى، خلال كلمته اليوم الثلاثاء، بالمؤتمر الصحفي الذي عقده مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على هامش فعاليات ملتقى جامعات مصر والسودان بجامعة عين شمس، أن جامعة القاهرة تقوم بدور عظيم فى السوادن، قائلا: "نتمنى عودة فرع جامعة القاهرة للخرطوم مرة أخرى".
وبشأن اعتراف بمستوى الشهادات في السوادن، أكد وزير التعليم العالي السودانى، أن هناك طلابا من السودان في جامعات مصر وكذلك طلاب مصر في جامعات السودان، بجهات معتمدة للشهادات، وكذلك شهادات البكالوريوس، ولا يوجد أي مشاكل بها.
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