شكرا لقرائتكم خبر عن "صرف صحى القاهرة" تنفذ أعمال مرافق بقيمة 100 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس عادل حسن، رئيس شركة صرف صحى القاهرة، أنه جار تنفيذ أعمال مرافق بقيمة 100 مليون جنيه، التى تتضمن أعمال مد شبكات وإحلال وتجديد شبكات متواجدة ببعض المناطق داخل محافظة القاهرة.

وأضاف المهندس عادل حسن، أن هذه الأعمال تتضمن تنفيذ مشروع شبكات منطقة الإيرابية بالدرب الأحمر بطول 4 كم، وأعمال بمنطقة الخرنفش في منطقة باب الشعرية، ومنطقة فوزي عليوة بمنشية ناصر حيث تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد وأعمال كهرباء، كما تم انهاء تنفيذ أعمال بمنطقة الحريري والشيخ إدريس وشارع مظلوم.

وأشار إلى أنه جار تنفيذ أعمال بحي السلام ومنطقة اسبيكو وتنفيذ أعمال بمنطقة عزبة الجامعة بمؤسسة الزكاة والعزبة البيضاء بمنطقة المرج، كما تخطط الشركة لتحسين شبكات الصرف بشارع الخليفة المأمون