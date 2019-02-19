شكرا لقرائتكم خبر عن مدير معهد بحوث البترول: مناقشة 168 بحثا بالمؤتمر الدولى الـ 22 للمعهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ياسر مصطفى، مدير معهد بحوث البترول، إن المعهد يعقد المؤتمر الدولى الـ 22 له يوم 26 فبراير الجارى تحت رعاية كلا من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، موضحا أن هذا المؤتمر له تاريخ طويل وممتد ويؤكد نجاح أسرة المعهد فى هذا الشأن.

وأضاف مصطفى، خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده اليوم الثلاثاء بمقر المعهد، وبحضور أسامة عبد الحليم، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالمعهد، أن إجمالى الأبحاث التى يتم مناقشتها فى المؤتمر 168 بحث و8 جلسات حوارية بمشاركة العديد من الدولة بينها ألمانيا وكندا والكويت وأمريكا وجمهورية السودان الشقيقة وكوريا وليبيا ومعظم شركات البترول العاملة فى مصر تشارك من خلال مندوبين عنها وبلغ عدد الأبحاث العلمية الخارجية 46 بحثا والداخلية 122بحثا.

وأشار مدير معهد بحوث البترول، أن المعرض يشارك فيه 35 شركة متنوعة ويحضر 157 فردا ممثلين عن هذه الشركات، قائلا: "هذا المؤتمر السنوى للمعهد لم يتوقف حتى فى سنة الثورة وأصر المعهد على انعقاد المؤتمر فى موعده"، مهنئا وزارة البترول على نجاح مؤتمر ومعرض إيجبس 2019 فكان شيئا مشرفا لمصر وهذه المؤتمرات فرصة لمصر ونكمل ورائهم ونحاول رؤية أحدث التكنولوجيات الموجودة ومناقشة مفتوحة بين شركات البترول والبحث العلمى لتحقيق رؤية مصر 2030 فى إيجاد المجتمع المبدع المبتكر يعتمد على القدرة التنافسية فى العلم والمعلومة".

وتابع: "ما يهمنا جودة البحوث لأنها مطلوبة فى كل شئ وكيفية التنافس الشريف بين الأفراد، فالمؤتمر باسم مصر وليس المعهد فقط ويعبر عن رؤية وزارة البحث العلمى لتحديد الأولويات اعتمادا على احتياجات واستراتيجية وزارة البترول لتحقيق التكامل الذى نستهدفه جميعا، واستراتيجية المعهد الآن تعتمد على الأبحاث التطبيقية ولغة العلم لغة عالمية متعارف عليها ومشتركة، وأحلم أن يكون عدد الدول الأجنبية المشاركة فى مؤتمر المعهد يساوى عدد نظيراتها المصرية وهذا حلم كبير يحتاج لمجهود كبير".

وأكد أن شعار المؤتمر "أفريقيا مصر للتنمية" وكذلك ضيف شرف المؤتمر دولة تشاد الأفريقية، موضحا أن هناك اتفاقية تعاون علمى مع جمهورية السودان وتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية، قائلأ: "لأننا نحتاج إلى الحوار المشترك سيكون هناك طفرة فى مجال التعاون الأفريقى المصرى ومعهد بحوث البترول سيتمثل مصر فى هذا الاتجاه ".

من جانبه، أكد أسامة عبد الحليم، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالمعهد، أن المعهد دعا السفراء الأفارقة لحضور المؤتمر وعمل تجمع أفريقى يتوافق مع استراتيجية الدولة فى التوجه الأفريقى، قائلا: "نريد 2019 نشاطا أفريقيا ناجحا نضع لبنة واحدة ضمن منظومة الدولة فى هذا الاتجاه".