تأجيل محاكمة 6 متهمين بالاتجار بالبشر بالأزبكية لـ 14 أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 6 متهمين بالاتجار بالبشر بالأزبكية، لجلسة 14 أبريل، لحضور المتهم السادس.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد، وأيمن عبد اللطيف، وأحمد صابر.

كشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شمال القاهرة الكلية برئاسة المستشار حاتم فاضل المحاني العام الأول في القضية رقم ١٧٩٢١ / ١٧٨ لسنة ٢٠١٨ جنايات الأزبكية أن المتهمين هم حماده رشاد، "جزار"، ومصطفي عبد الرحمن، "عامل بمسجد"، ومحمد أحمد، "عامل"، ومحمد عبد البديع، "نجار"، ومحمود خالد "عامل"، وسعيد محمد، "عاطل".

أضاف قرار الإحالة انه في غضون عام 2018 بدائرة قسم الأزبكية قام المتهمون جميعا بالانضمام إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر، تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتي اسسها وأدارها المتهم الأول، وآخر مجهول متعاملين في اشخاص طبيعيين بمختلف الصور بأن ارتكبوا سلوك الاستقبال لمجني عليهم أحمد محمد، ومحمد صلاح الدين، ورضا كرم، وعلي وحيد، كان ذلك باستغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلي لديهم لزراعتها لأشخاص مجهولين بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية، وهو ما ترتب عليه إصابة المجني عليه أحمد محمد، وارتبطت تلك الجريمة بجرائم زراعة الأعضاء.

كما أضاف قرار الإحالة اشتراك المتهمين الثاني والثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة، مع المتهم الأول، وآخر مجهول في ارتكاب الجريمة بأن اتفقا معهم على ارتكابها، واحضرا واستقطبا المجني عليه أحمد محمد، عقب لجؤهما إلى أساليبهما التحليلية المستخدمة في اتمام جرائمهما، ودسا للمجني عليه لحظة ضعف مادة مخدرة في مشروبه فقاموا باكراه علي التوقيع عي سندات، "ايصالات أمانة"، لإتمام تلك الجراحة فقاموا وبتجهيز المجني عليه، واجراء التحاليل والإشاعات الطبية اللازمة له، وعقب ذلك تم إجراء عملية نقل وزراعة الكلي اليمني للمريض مع علمهم جميعًا بعدم مشروعية إجراءها عن طريق وسيط وهو المتهم السادس.