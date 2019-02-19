"هتك عرض ربة منزل في أرض زراعية بالجيزة".. السجن 3 سنوات لفلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوي، اليوم الثلاثاء، فلاح بالسجن 3 سنوات، على خلفية اتهامه بخطف وهتك عرض ربة منزل في منطقة البدرشين.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم "كمال ع."، 58 سنة، فلاح، قام بمواقعه المجني عليها "علا ق."، 22 سنة، ربة منزل، بغير رضاها وذلك بأن أمسك بها عنوة ووضع يده على فاهها وأنفها مهددًا إياها بسلاح ناري طبنجة، وقام بجذبها إلى داخل أرض زراعية وطرحها أرضًا وتحسس مواطن عفتها.

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة، إنها حال تواجدها أمام منزلها فاجئها المتهم مشهرًا سلاح ناري طبنجة في وجهها مهددًا إياها بالإيذاء، وقام بجذبها لداخل الأرض الزراعية المجاورة لمنزلها، وقام بتحسس مواطن عفتها.

تحريات الأجهزة الأمنية توصلت إلى صحة الواقعة على نحو ما شهدت به المجني عليها من قيام المتهم باستدراجها بالقوة لداخل الأرض الزراعية، وإجبارها على خلع ملابسها ومواقعها كرها عنها.