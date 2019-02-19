ضابط الأمن الوطني في "اقتحام السجون": والد زوجة المرشد متورط في محاول اغتيال عبدالناصر في المنشية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قال اللواء عادل عزب، مسئول ملف النشاط الإخواني بالأمن الوطني، إن الجماعات الإخوانية وضعوا خطة بمعرفة أجهزة استخبارات، وأوكلوا تنفيذها للتنظيم الدولي للإخوان، الذي استعان بأجهزة استخبارات أخرى مثل إيران وتركيا وقطر، استعانت تلك الخطة لتقسيم الدول العربية إلى عدة دويلات.

وأضاف مسئول ملف النشاط الإخواني بالأمن الوطني، خلال حديثه أمام محكمة الجنايات التي تنظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام السجون"، أن المخطط الذي وضع اعتمد على المحاور القبلية والعرقية والسياسية والاقتصادية، وأخيرًا المحور العسكري، وتواجدي معنى بالمحور العسكري للخطة.

أشار الشاهد في حديثه إلى أنه اتفق وسطاء للتنظيم الدولي للإخوان مع وسطاء آخرون من أجهزة الاستخبارات الأجنبية، على شن حرب من حروب الجيل الرابع، والهدف منها تقسيم الدول وإحداث الفوضى، بمكتب الإرشاد ومجلس الشورى العالمي وعلى رأسهم المتهم المرشد محمد بديع استدعوا أقطاب التنظيم واتفقوا على تنفيذ الخطة، ومنهم جناح التنظيم في تونس برئاسة راشد الغنوش، وجماعة الإخوان في ليبيا برئاسة سليمان عبدالقادر، والجماعة في سوريا برئاسة على صدر الدين، وحزب الإصلاح اليمني برئاسة حسين عبدالله الأحمر، وجناح حماس الفلسطيني برئاسة المكتب السياسي برئاسة خالد مشعل.

وأكد الشاهد، أن التشكيل الجديد لمكتب الإرشاد ومجلس الشورى ظهرت فيه رؤية لاختيار قيادة تنظيمية أن يكونوا جميعهم معتنقين لأفكار سيد قطب، "المتهم في القضية 12/65" وهو أول من أدخل فكر التكفير في مصر، وشكل المجلس بقيادة محمد بديع عبدالمجيد، الذي تورط حماه، وهو أحد معتنقي الفكر القطبي، في محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في المنشية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.