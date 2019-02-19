النائب العام يفتتح مؤتمر النواب العموم بمشاركة 41 دولة ومنظمه دولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

افتتح النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم الثلاثاء، مؤتمر النواب العموم بمشاركة 41 دولة ومنظمه دولية من دول الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وأسيا.

تستضيف النيابة العامة المصرية فعاليات المؤتمر الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال بمشاركة 41 دولة، ومنظمة دوليه من مختلف أنحاء العالم.

ويسعي المؤتمر للتواصل والترابط بين دول العالم لدعم سبل التعاون الدولي لمنع تمويل الإرهاب وغسل الأموال، ويتم من خلاله تبادل الرؤي والآراء في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

يعقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، لمدة ثلاثة أيام، ومقر الانعقاد القاهرة.

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