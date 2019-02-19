مصر | النيابة تستعجل التحريات في حريق أتوبيس نقل عام بحدائق القبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تستعجل التحريات في حريق أتوبيس نقل عام بحدائق القبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حدائق القبة الجزئية، باستعجال تحريات المباحث في حريق أتوبيس نقل عام، بعد استماعها لأقوال السائق.

وكان قسم شرطة حدائق القبة تلقى إخطارًا من غرفة النجدة بنشوب حريق داخل أتوبيس نقل عام، فعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتمت محاصرة النيران لعدم امتدادها.

وبالفحص، تبين أن الحريق التهم الأتوبيس بالكامل، دون وقوع إصابات، فتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

رفض استئناف رئيس حي مصر القديمة على قرار تجديد حبسه

رفضت محكمة جنايات القاهرة، الاستئناف المقدم من رئيس حي مصر القديمة السابق، على قرار تجديد حبسه 45 يومًا، في واقعة تلقي رشوة قدرها 2 مليون جنيه، وحددت نيابة جنوب القاهرة وأيدت قرار الحبس.

وكانت محكمة مستأنف باب الشعرية، قررت تجديد حبس رئيس حي مصر القديمة، وآخر 45 يومًا لتورطهما في تلقي رشوة مقدارها 2 مليون جنيه.

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية فى مجال مكافحة الفساد وتحقيق الردع العام، من ضبط رئيس حي مصر القديمة وأحد الوسطاء أثناء تقاضيه مبلغ مليون جنيه من أصل مبلغ ٢ مليون جنيه على سبيل الرشوة من أحد مقاولي الهدم المتعاملين مع الحى، مقابل إنهاء جميع إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة للمقاول.