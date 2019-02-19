مصر | النيابة تستمع لأقوال شهود الحادث الإرهابي بالدرب الاحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تستمع لأقوال شهود الحادث الإرهابي بالدرب الاحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، تحقيقاتها الموسعة، في حادث تفجير الدرب الأحمر والذي راح ضحيته ثلاثة من رجال الشرطة ضابط وأميني شرطة والإرهابي الذى فجر نفسه في قوة الضبط.

وأجرت النيابة معاينة تصويرية لمكان الحادث بحارة الدرديري خلف مسجد الدرديري بمنطقة الكحكي بالدرب الأحمر، وقد بدأت النيابة في الاستماع ومناقشة شهود الحادث وتبين وجود آثار للتفجير الذي ارتكبه الإرهابي لحظة القبض عليه عقب خروجه من المنزل مستقلا دراجته، وقد كلفت النيابة خبراء المعمل الجنائي بإعداد تقرير بفحص آثار التفجير والمضبوطات التي عثر عليها داخل منزل الإرهابي كما أمرت بتفريغ الكاميرات الموجودة بمسرح الحادث.

وكلفت الطب الشرعي بإعداد تقرير تشريحي للإرهابي تعود تفاصيل الواقعة إلى تكثيف أجهزة وزارة الداخلية البحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمني، أمام مسجد الاستقامة بالجيزة، عقب صلاة الجمعة 15 فبراير.