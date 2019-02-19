مصر | رفض استئناف رئيس حي مصر القديمة على قرار تجديد حبسه

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية فى مجال مكافحة الفساد وتحقيق الردع العام، من ضبط رئيس حي مصر القديمة وأحد الوسطاء أثناء تقاضيه مبلغ مليون جنيه من أصل مبلغ ٢ مليون جنيه على سبيل الرشوة من أحد مقاولي الهدم المتعاملين مع الحى، مقابل إنهاء جميع إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة للمقاول.

حبس مضيفة "ملهى ليلي" 3 سنوات لتسببها في هتك عرض أطفالها



عاقبت محكمة جنح السيدة زينب، برئاسة المستشار معتز صادق، وأمانة سر عصام المغربى، بحبس مضيفة فى ملهى ليلى، 3 سنوات وكفالة 1000 جنيه بتهمة الإهمال فى رعاية أطفالها وتسببها فى هتك عرضهم على يد زوجها الثانى.

تفاصيل القضية بدأت حينما تلقى قسم شرطة السيدة زينب بلاغا من عامل يتهم فيه زوج طليقته بهتك عرضه أطفاله الأربع "3 إناث وولد" وتتراوح أعمارهم ما بين 12 سنة وحتى 5سنوات، ويتهم طليقته بالإهمال فى رعاية أبنائها، مما تسبب فى ارتكاب زوجها فعلته.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وتم القبض على المتهم والمتهمة وبمواجهتهما اعترف الأول بارتكاب الواقعة فى غياب زوجته التى تعمل مضيفة فى ملهى ليلى، وتم حبسهما على ذمة التحقيقات، وإحالة المتهمة إلى محكمة الجنح التى أصدرت حكمها السابق، ونسخ صورة من القضية وإحالتها إلى محكمة الجنايات لمعاقبة زوج الأم بتهمة هتك عرض الأطفال.