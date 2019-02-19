أخبار مصر | انطلاق احتفالية "أولادنا" لإحياء الجذور بدار الأوبرا المصرية‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق احتفالية "أولادنا" لإحياء الجذور بدار الأوبرا المصرية‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت قبل قليل، احتفالية "إحياء الجذور" والتي تنظمها وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمشاركة الجاليات اليونانية والقبرصية والأرمينية في مصر، ضمن فعاليات ملتقي "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة، بحضور السفيرة نبيلة مكرم.

وبدأت الاحتفالية بكورال لفرقة مؤسسة "أولادنا" لذوي القدرات الخاصة.

وتقام الاحتفالية ضمن ملتقى "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة، برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي انطلقت فعالياته يوم الجمعة الماضية، بحضور وزراء التضامن والثقافة والسياحة والشباب، ونخبة من أبرز رموز الفكر والسياسة والفن.

يذكر أن مبادرة "إحياء الجذور" التي أطلقتها وزارة الهجرة مع الجانب اليوناني والقبرصي للاحتفاء بجالياتهم التي كانت ومازالت تعيش بمصر، حيث سيتم الاحتفاء بعدد من ذوي القدرات الخاصة من جاليات دول "أرمينيا - قبرص - اليونان"، ضمن فعاليات الملتقى.