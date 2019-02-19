أخبار مصر | تشكيل لجنة لتقييم الخطة التنفيذية لاستراتيجية مناهضة ختان الإناث

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أصدر الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، اليوم الثلاثاء، القرار رقم ( 23 ) لسنة 2019، بتشكيل لجنة لتقييم الخطة التنفيذية للاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث.

شُكلت اللجنة برئاسة مقرر قومي السكان، وعضوية كل من الدكتورة سحر السنباطي رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الإتحاد العام للجمعيات الأهلية، والأستاذ الدكتور عبد الحميد عطية أستاذ النساء والتوليد والعقم بكلية طب قصر العيني ، والدكتورة راندا فخر الدين المدير التنفيذي للاتحاد النوعي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل والأستاذة الدكتورة أميمة الجبالي أستاذ الصحة العامة بكلية طب جامعة أسيوط ، والدكتور خالد عطيفي منسق برنامج مناهضة ختان الإناث وبرنامج رعاية المقبلين على الزواج بوزارة الصحة ، والدكتور مجدي خالد خبير الصحة الإنجابية ، والدكتورة مواهب المويلحي خبير الصحة الإنجابية.

ووفقاً لقرار تشكيل اللجنة، فإنها تتولى مجموعة من المهام، في مقدمتها تقييم ما تم تنفيذه من الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الإناث خلال الفترة من 2016 حتى 2018، بالإضافة إلى إجراء بحث حول قياس أثر الخطة التنفيذية في القرى المستهدفة ، وتحديد الأولويات والاحتياجات ووضع جدول زمني يتضمن آليات التنفيذ.

كما تتولى إعداد الخطة الزمنية لتحقيق الخطة التنفيذية للخطة الاستراتيجية، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية وإعداد تقرير سنوي لما تم تنفيذه، وإعداد مقترح تعديل مواد قانون تجريم الختان مع قوة العمل الوطنية لمناهضة ختان الإناث.

وتضمن القرار أيضاً، تشكيل أمانة فنية للجنة، تتولى إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات اللجنة العامة واللجان المنبثقة وتحضير الموضوعات التي تطرح في جلساتها، إضافة إلى مباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات اللجنة العامة ومقترحاتها ومتابعته.