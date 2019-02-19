أخبار مصر | "البحوث الإسلامية": 50 واعظا في 4 محافظات لتوعية الناس بقيمة ومكانة الوطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البحوث الإسلامية": 50 واعظا في 4 محافظات لتوعية الناس بقيمة ومكانة الوطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل مجمع البحوث الإسلامية، جهوده التوعوية التي ينظمها بشكل أسبوعي في محافظات الجمهورية، حيث وجّه اليوم 4 قوافل توعوية إلى محافظات: قنا، والوادي الجديد، والإسماعيلية، والجيزة، وتضم القافلة 50 واعظًا من مناطق وعظ مختلفة، كما تستمر فعاليات تلك القوافل لمدة أسبوع، وذلك في إطار اهتمام الأزهر الشريف بالتواصل المباشر مع المواطنين ومعايشة همومهم، وتوعيتهم بقيمة ومكانة الوطن وأهميته لهم ولأبنائهم، ومواجهة الدعوات الهدامة التي تستهدف وقف مسيرة التنمية وتلويث عقول الناس بأفكار منحرفة.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور محيي الدين عفيفي، إن اللقاءات والندوات التي سيعقدها أعضاء القوافل تتناول العديد من الموضوعات المهمة التي تفرضها المرحلة الراهنة مثل: الدفاع عن الأوطان وحمايتها، وأهمية نعمة الأمن والأمان، وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالقضايا الفكرية المختلفة كالجهاد، والحاكمية، ودار الإسلام ودار الحرب، وبيان موقف الإسلام من الإرهاب، ودور الشباب في بناء الدولة في ظل التحديات المعاصرة.

وأضاف الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور محيي الدين عفيفي، أن خطة عمل القوافل تستهدف الوصول إلى أكبر عدد من الجماهير في المساجد والمدارس والمعاهد ومراكز الشباب.

وأوضح الأمين العام أن انتشار وعاظ الأزهر الشريف في جميع محافظات الجمهورية، يستهدف تشجيع الناس على الإخلاص في العمل والإنتاج، وإحياء القيم الأخلاقية في حياتهم، وبيان سماحة الإسلام ومراعاته لواقع الإنسان بشكل بسيط وميسر وبلغة واضحة وسهلة يفهمها الجميع وتحقق نتائج جيدة في منظومة التعايش السلمي في المجتمع.

ونظم "مجمع البحوث الإسلامية" مسابقة كبرى في الفنون الشعرية للطلاب الوافدين والطالبات الوافدات بمدن البعوث الإسلامية، لاكتشاف مواهبهم والعمل على تنميتها ودعمهم علميًا في هذا المجال، وذلك ضمن المسابقات التي نظمها المجمع للطلاب الوافدين خلال الفترة الماضية في مجالات: حفظ القرآن والأصوات الحسنة، والخطابة، والخط العربي، والزخرفة الإسلامية، والشعر.

وشهدت المسابقة إقبالًا كبيرًا من الطلاب والطالبات، وأسفرت عن اكتشاف العديد من المواهب المتميزة في المجالات المختلفة التي تم الإعلان عنها.

وتأتي المسابقة ضمن الأنشطة العلمية والثقافية المتكاملة للطلاب الوافدين والطالبات الوافدات بمدن البعوث الإسلامية، والتي ينفذها المجمع لدعم المواهب المختلفة للوافدين والوافدات، والحفاظ عليهم من الاستقطاب والأفكار الهدامة التي تروجها الجماعات المتطرفة.