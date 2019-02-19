انت الان تتابع حزب المحافظين يدين حادث الدرب الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أدان حزب المحافظين، برئاسة المهندس أكمل قرطام، حادث الدرب الأحمر الإرهابي الخسيس، داعين المولى عز وجل أن يرحم شهداء مصر الأبرار، وأن ينعم بالصحة والعافية على المصابين. وشدد الحزب، على أن مواجهة هذه الفئة الضالة التى ضلت طريقها لا تتوقف عند التصدي لها، بل لابد أن تمتد إلي تجفيف منابعها الفكرية ومواردها المالية وكشف من وراءها من دول وجهات معادية، لافتًا إلى أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة لا تزيد الشعب المصرى إلا ترابطا وإصرارا على دحر هؤلاء المجرمين أعداء الإنسانية والدين.

وتقدم حزب المحافظين، بخالص العزاء للشعب المصري ولرجال الشرطة البواسل. (إقرأ أيضا: تشييع جنازة شهيد «الدرب الأحمر» بمسقط رأسه بإمبابة)تعود التفاصيل، حيث شهد حي الدرب الأحمر بمنطقة الأزهر، استشهاد أميني شرطة وضابط بقطاع الأمن الوطني متأثرا بإصابته، وأصيب بالحادث 3 ضباط آخرين و3 مدنيين.وقالت وزارة الداخلية