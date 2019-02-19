انت الان تتابع مدبولي: توصيل الكهرباء للسودان مقابل سلع ومحاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة إجراءات الربط الكهربائي مع السودان. وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن وزير الكهرباء أعلن أنه في نهاية شهر مارس المقبل سنكون جاهزين لتوصيل الكهرباء للشبكات السودانية، ويتم حالياً التنسيق مع وزارة الكهرباء السودانية، بشأن ما تستوعبه الشبكة السودانية للكهرباء من طاقة، مشيراً إلي أن الحد الأقصى لما يمكن ربطه حاليا يصل إلى 40 ميجاوات.

وخلال الاجتماع، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يتم استيراد اللحوم وفول الصويا وعباد الشمس من السودان الشقيق، ومن الممكن الحصول علي هذه السلع والمحاصيل مقابل قيمة الربط الكهربائي.وشدد الدكتور مصطفي مدبولي، على أن مصر تولي اهتماما كبيرا لكل مشروعات التعاون مع السودان الشقيق، ونعمل جميعا على ما