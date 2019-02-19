انت الان تتابع محافظ بني سويف يفاجئ قرية ويحيل مسئولين للتحقيق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

فاجأ المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، الوحدات الخدمية بقرية شريف باشا، لتفقد مستوى الخدمة بها والتأكد من تواجد العاملين في أوقات العمل الرسمية والنوبتجيات في الخدمات الحيوية التي تستلزم التواجد على مدار الساعة، وبدأ جولته بزيارة مقر الوحدة المحلية بالقرية، ولاحظ ارتفاع نسبة غياب الموظفين وعدم تواجد رئيس الوحدة القروية، حيث أمر بإحالة المتغيبين ورئيس الوحدة القروية للتحقيق، بعد مراجعة سجلات الحضور والانصراف ومطابقتها بالحصر الفعلي بالإدارات وأماكن تأدية الخدمة مع مراجعة خطوط السير.

وأمر المحافظ، بصرف مكافأة شهر للعاملين والسائقين بالوحدة لالتزامهم بأوقات العمل الرسمية ونظافة مقر الوحدة في الصباح الباكر، ووجه بصرف مكافأة شهر لسكرتير الوحدة، الذي تواجد قبل أوقات العمل الرسمية. كما أحال العاملين والطاقم الطبي بالوحدة الصحية بالقرية للتحقيق، لعدم تواجدهم أثناء زيارته. وشدد على أنه