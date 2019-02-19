شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الأغذية العالمي بالأقصر: تمكنا من دعم 120 ألف طفل في 16 محافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد عدد من مسؤولي برنامج الأغذية العالمي والاتحاد الأوروبي، اليوم، عدد من المدارس بمحافظة الاقصر والتي ينفذ فيها مشروع تعزيز إتاحة الفرص التعليمية ومكافحة عمالة الأطفال في مصر الممول من الإتحاد الأوروبى والذي بدأ في عام ٢٠١٤ .

و قد دعم البرنامج خلال فترة عمل المشروع أكثر من 120،000 طفل في في أكثر من 4،400 مدرسة مجتمعية في 16 محافظة في مصر، حوالي 65٪ منهم من الفتيات و35٪ من الفتيان عن طريق مشروع التغذية المدرسية.

وقال المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي منجستاب هايلي، ان الهدف الرئيسي للمشروع هو مكافحة عمالة الأطفال مضيفا بأن البرنامج حقق طفرة كبري في المستوي المعيشي لعدد من الأسر حيث تم تدريب أهالي الطلاب على ادارة مشروعات خاصة بهم لتفادي الأزمات الاقتصادية.

وعبر هايلي عن سعادته بتفاعل الأهالي مع المشروع وخاصة انهم حريصون على تعليم ابنائهم في مدارس الفصل الواحد مشيدا بقدرة بعض الطلاب في التفاعل مع التكنولوجيا الحديثة وبالأخص مع التابلت الذي منحه برنامج الأغذية للطلاب.

وتابع: قمنا بتوفير برنامج الاغذية العالمي بتوفير وجبة مدرسية مغذية للأطفال والتي تغطي 25٪ من احتياجاتهم الغذائية اليومية في المدرسة. كما تحصل أسر الاطفال على حصة منزليةشهرية مش روطة بنسبة حضور 80% للطالب، وذلك لتشجيع الأهالى على إرسال أطفالهم إلى المدرسة بصفه مستديمة.

وأوضح البرنامج في بيان له ان الحصةالمنزلية تغطي الأجر الشهري الذي يمكن ان يكسبه الطفل إذا أرسل إلى العمل بدلاً من المدرسة. كما يقوم البرنامج أيضا بتوفير قسائم إلكترونية تتيحلبعض المستفيدين اختيار السلع التي يحتاجونها من سلة غذائية مختارة بعناية لتوفير الاحتياجات الغذائية للطفل واسرته.

كما قام البرنامج من خلال المشروع بتدريب نحو 9،000 معلم ومعلمةمن خلال مكون تدريب المعلميين بالإضافة إلى تجديد واصلاح نحو 1،192 مدرسة مجتمعية ضمن مكون إعادة تأهيل المدراس.

وبهدف تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، يدعم البرنامج النساء لبدء أنشطتهن المدرة للدخل من خلال التدريب على مهارات الأعمال التجارية الصغيرة وكذلك التدريب التقني والمهني والخدمات المالية. وقد قام البرنامج بتدريب أكثر من 51،000 سيدة في المناطق الريفية وقدم قروضا صغيرة لأكثر من 10،000 سيدة ممن حصلن على التدريبات واللاتي بدأن مشاريعهن المدرة للدخل في تربية الدواجن والحرف اليدوية وصناعة المجوهرات وتركيب العطور والأكشاك الصغير والكثير غيرها.

وقال رئيس التعاون بالاتحاد الاوروبي ابراهيم العافية ان التمويل الكلي بلغ ٦٠ مليون يورو مضيفا بان الاتحاد الاوروبي كان حريص على اختيار المحافظات الأكثر احتياجا لهذا للمشروع من احل إنقاذ الأطفال وللرقي بالوضع الاقتصادي للأسر.

من جانبها عبرت سيدة قناوي احدي السيدات اللاتي تلقين التدريب مع البرنامج عن سعادتها بمساعدة البرنامج لها لعمل محل بقالة مستفيدة من القرض الذي يوفره المشروع. كما قالت فاطمة انها تلقت تدريب لمدة ثلاثة ايام ساعدها على انتاج منتجات من العطور بتركيبات مختلفة في منزلها.

واضافت انه بالرغم من الصعوبات المتواجدة في قرية أرمنت بسبب صعوبة عمل المرأة إلا انها استطاعت ان تتغلب عليها وتثبت عكس ذلك.

كما قام برنامج الأغذية العالمي ضمن مكون مكافحة عمالة الأطفالبتدريب 161 مفتش و46 موظف من المنظمات الغير الحكومية و282 من أعضاء لجان حماية الطفل و 236 من موظفي وحدات الحماية و37 مدرب على مراقبة ومكافحة عمالة الأطفال بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والمجلس القومي للطفولة والأمومة. كما تم عقد حلقات دراسية للتوعية حضرها 1،850 من أفراد المجتمع في 16 محافظة.