شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع الآثار الإسلامية يعلن تهشم زجاج قاعة الدرديري بسبب التفجير الانتحاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة الآثار، أن زجاج قاعة الدرديري تهشم نتيجة التفجير الانتحاري الذي وقع مساء أمس، وتم استبداله، لافتا أن الزجاج لم يكن زجاجا أثريا، بل حديث، وأشار إلى أن بقية الأماكن الأثرية بشارع الدرديري لم تتأثر بسبب التفجير الانتحاري بمنطقة الأزهر.

وقال مصطفى لـ«المصري اليوم» إنه توجه على الفور إلى موقع التفجير للتأكد من سلامة الآثار، وأشار إلى أن أقرب أثر لموقع التفجير هو قاعة الدرديري، موضحا أن الحالة الإنشائية للمبنى جيدة جدا، ولم يحدث لها أي ضرر.

وتابع مصطفى: كما تم تثبيت الأبواب التي حدث بها خلل بسيط. واستكمل مصطفى حديثه قائلا: وقام الأثريون بتنظيف آثار الدماء التي خلفها التفجير على المبنى الأثري.

وأوضح مصطفى أن الانتحاري استخدم حزاما ناسفا، لذا كان تأثير التفجير الأكبر واقع عليه وعلى المحيطين به، ولم يصل إلى المواقع الأثرية والحمد لله.

وفي الوقت نفسه، نظم المتحف المصري بالتحرير جولة إرشادية لمجموعة من أبناء شهداء مصر في العريش والشيخ زويد وقرية الروضة ببئر العبد بشمال سيناء، في إطار مشاركة القسم التعليمي بالمتحف في مهرجان «في حب مصر لأبناء شهداء مصر» والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم.

وحضر الجولة ممثلون من وزارة التربية والتعليم، ومديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة والشؤون التنفيذية لإدارة الوسائل التعليمية، والمجلس الأعلى للثقافة، والمركز القومي لثقافة الطفل.

وقالت سيدة صفوت، مدير القسم التعليمي بالمتحف المصري، إن هذه الجولات تهدف إلى تعريف أبنائنا بعظمة تاريخ أجدادنا وحضارة بلادنا، وهو الأمر الذي يرسخ تنمية روح الولاء والانتماء لديهم، وأضافت أن الجولة تضمنت أيضا مجموعة أخرى من طلاب المدارس من المرحلة الابتدائية والإعدادية.