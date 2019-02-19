شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة ومحافظ القاهرة ورئيس جامعة الأزهر يطمئنون على مصابي حادث الدرب الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات، والدكتور أحمد سليم، عميد كلية الطب، والدكتور إبراهيم الدسوقي، مدير عام مستشفى الحسين الجامعى، مبنى الطوارئ بمستشفى الحسين الجامعى التابعة للأزهر للاطمئنان على مصابي حادث الانفجار الذي وقع بالقرب من المستشفى.

واستقبل المستشفى عددا من الحالات المصابة جراء الحادث الإرهابي الذي وقع في حارة الدرديرى بمنطقة الدرب الأحمر، حيث تم استقبال ثلاثة مصابين، منهم سيدة تعاني من كسر بالساق اليمنى واثنين من الشباب أصيبوا بخدوش وإصابات سطحية، وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن المصابين الثلاثة حالتهم مستقرة الآن، وتم توفير كافة الخدمات الطبية والعلاجية لهم.

وأشار رئيس الجامعة أنه يتابع حالة المصابين لحظة بلحظة، وأمر بتقديم كافة صور الدعم والمساعدة للمصابين، بعد تلقيهم الإسعافات الأولية بمستشفى الحسين الجامعى، وكلف إدارة المستشفى برفع درجة الاستعدادات القصوى بها، وتوفير الأطقم الطبية والاستشاريين بجميع التخصصات الطبية لعلاج المصابين.

وأكد المحرصاوى أن الأوضاع الصحية للمصابين الثلاثة مستقرة، وأن الدراسة بالكليات الواقعة بمنطقة الحادث مستمرة ولا نية لتأجيلها.