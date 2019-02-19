شكرا لقرائتكم خبر عن «عرفات» يلتقي وفد «فيزا» العالمية لمنطقة الشرق الأوسط لبحث التعاون بين الجانبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، وفد مؤسسة فيزا العالمية لمنطقة الشرق الأوسط لبحث التعاون بين الجانبين في مجال تعزيز البنية التحتية الخاصة بتفعيل الاقتصاد الرقمي في مجالات النقل المختلفة.

حضر اللقاء الدكتور عمرو شعت، نائب وزير النقل وقيادات الوزارة، حيث قدم وفد فيزا عرضًا تقديميًا عن المنظومات الرقمية المختلفة التي تم تطبيقها في عدد من دول العالم بحيث تتيح تلك النظومة للسائحين والمواطنين من دفع فيمة تذاكر وسائل المواصلات المختلفة عن طريق كارت الفيزا وبعض الوسائل المبتكرة، بما يساهم في سرعة وسهولة التنقل داخل المحطات.

وأكد وزير النقل أن الوزارة تسعى إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة الدفع الإلكتروني بكافة وسائل النقل مع ضرورة ربط منظومة الدفع بين مختلف وسائل النقل، مشيرا إلى قيام وزارة النقل بتركيب 850 بوابة إلكترونية حديثة لها خاصية استخدام الكارت اللاتلامسي، وسيتم تركيب 220 بوابة أخرى، بما يسهم إيجابيًا في عملية تنقل الركاب بين المحطات.