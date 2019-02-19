شكرا لقرائتكم خبر عن مميش: نجاح مفاوضات المنطقة الروسية في قناة السويس.. وتأسيس شركتها في إبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم الاتفاق مع الجانب الروسي على إنشاء شركة لتشغيل وإدارة المنطقة الصناعية الروسية، على أن يتم الانتهاء منها قبل إبريل المقبل.

وأضاف مميش أن الجانب الروسي وافق على تقديم كافة الضمانات المطلوبة لضمان التزام الشركة المقرر إنشاؤها لإدارة المشروع.

وأكد ضرورة عمل لجنة مشتركة لتسيير الأعمال ومتابعة ما يتم إجراؤه وتنفيذه داخل المشروع وسيتم عقد اجتماعات دورية للجنة المشتركة "المصرية- الروسية" المُمثلة في الهيئة الاقتصادية ومركز الصادرات الروسي، على أن تقام أعمالها كل شهرين ما بين القاهرة وموسكو لمتابعة المستجدات وتنفيذ الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة حتى الانتهاء منها.

وأشار إلى أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وافقت من جانبها على طلبات الجانب الروسي التي تتمثل في تعديل إحداثيات المنطقة وتجهيز الأرض وتحسين التربة.

واعتبر مميش أن ما تم التوصل إليه خلال اجتماع اليوم «نجاح كبير للبلدين بشكل عام، ونجاح للهيئة الاقتصادية في مفاوضاتها مع الجانب الروسي في هذا المشروع العملاق الذي يوفر ما يقرب من 35 ألف فرصة عمل».

ووصف الاجتماع بأنه كان مثمرًا وأسفر عن كثير من نقاط الاتفاق بين الجانبين على نحو يؤكد الرؤية والمصلحة المشتركة بين الدولتين ويعكس مدى قوة العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، ويمهد لنجاح المنطقة، مُشيرًا إلى أن هناك عددا كثيرا من الشركات الروسية مُهتمة بالمنطقة الصناعية الروسية وترغب في إنشاء أفرع لها في مصر باعتبار المنطقة بوابة لدول أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

وعقب انتهاء الاجتماع بين الجانبين، حضر الفريق مهاب مميش واللواء محمد برايا، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، ورشة عمل حضرها مُمثلو 200 شركة من كبرى الشركات الروسية المهتمة بالاستثمار في المنطقة.

وجرى عرض نظم وحوافز وإجراءات المنطقة ونظام الشباك الواحد وشرح عوامل جذب المنطقة للاستثمارات المتنوعة.

ومن بين هذه الشركات مجموعة Hevel Solar، أكبر شركة للطاقة الشمسية المتكاملة في روسيا، ومجموعة TAIF العاملة في مجال الاتصالات وتكرير البترول والتشييد والبناء، وشركة AvtoKran لإنتاج وتصنيع شاحنات الرفع، التي يمثل إنتاجها حوالي 35% من الإنتاج الروسي من شاحنات الرفع.

كما شهد الفريق مهاب مميش توقيع 8 شركات مذكرات نوايا مع مركز الصادرات الروسي في مجالات الأسمدة والبتروكيماويات وأجهزة الري الحديثة وإنشاء محطات الطاقة الشمسية.

الفريق مهاب مميش، يجتمع مع رجال أعمال روس

الفريق مهاب مميش، يجتمع مع رجال أعمال روس