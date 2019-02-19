شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للإعاقة»: نتواصل مع «حقوق الإنسان» في واقعة حبس زوجة لطفلين من ذوي الإعاقة داخل عشة فراخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل المجلس القومي لشؤون الإعاقة مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بشأن «واقعة حبس امرأة لأبناء زوجها من ذوي الإعاقة داخل عشة فراخ بدون طعام» لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ في إطار حرص المجلس للحفاظ على حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي هذا الصدد أفاد قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بأنه تم تحرير محضر رقم (٢٠١٦/٣٠٤) إداري قسم شرطة غرب النوبارية ضد الزوجة، وقررت النيابة العامة حبسها ٤ أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات بعد اعترافها بأنها قامت بحبسهما لقضاء حاجتهما (لا إرادياً)، وأيضاً لعدم رغبتها في تواجدهما بالمسكن، لعدم قدرتها على رعايتهما، وبعرض المتهمة على محكمة وادى النطرون الجزئية قررت حبسها ١٥ يوماً احتياطياً.

كما أفاد قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في رده على المجلس القومي لشؤون الإعاقة بأنه تم إيداع الطفلين اللذين لم يتجاوزا عمرهما ١٦ عاماً بإحدى مؤسسات الرعاية والتنمية المجتمعية.