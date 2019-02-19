شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توافق على إعادة طرح علاج الضغط الأكثر انتشاراً بين المرضى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان أمان استخدام علاج ارتفاع ضغط الدم الأكثر انتشارا بين آلاف المرضى وإعادة طرحه للتداول مرة أخرى في الأسواق المصرية، حيث أصدرت الوزارة منشورا رقم (٧ لسنة ٢٠١٩) لإعادة تداول أحد المستحضرات التي تم سحبها احترازيا من مصر، وأوروبا، وأمريكا، منذ شهر يوليو ٢٠١٨، والتي تحتوي على مادة Valsartan وهو مستحضر بلوكاتنس ٥/١٦٠ وبلوكاتنس ١٠/١٦٠ لعلاج ارتفاع ضغط الدم، ويعد هذا الدواء أول مستحضر تتم إعادة تداوله من المستحضرات التي تم سحبها من الصيدليات بموجب المنشور رقم ٥١ لسنة ٢٠١٨.

وأوضح منشور الصحة أن الشركة المنتجة قامت باستيراد مادة خام جديدة وتم تحليلها في هيئة الرقابة والبحوث الدوائية التابعة للإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، وثبت مطابقة المادة الخام للمواصفات العالمية، وأمان استخدامها، كما سمحت بإعادة تداول المستحضر بداية من إنتاج شهر أكتوبر ٢٠١٨، مما يعد إنقاذا لمئات الآلاف من مرضي ارتفاع ضغط الدم، نظرا لأن سعره مناسب للمواطن مقارنة بالبدائل المستوردة بأضعاف الثمن.