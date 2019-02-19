شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن مدينة دمنهور بالبحيرة لمدة 12 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة عن قطع مياه الشرب عن مدينة دمنهور وبعض قري ريف دمنهور يوم الخميس الموافق 21/2/2019 من الساعة 9 صباحاً، حتى الساعة 9 مساء نفس اليوم نظراً لأعمال الصيانه لإصلاح خط مياه قطر 500 مم GRP بمدينة دمنهور.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.