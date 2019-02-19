شكرا لقرائتكم خبر عن هنكمل بناها.. مشروعات الطرق.. رحلة من المعاناة إلى الراحة والأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يقدم "دوت مصر" لقرائه سلسلة حلقات جديدة بعنوان "هنكمل بناها" تبرز الإنجازات التى حققها الشعب المصرى خلال الفترة الأخيرة، وكيف ضرب المصريين مثالًا رائعًا فى التفانى والإخلاص من أجل التغلب على مشاكلهم وأزماتهم.

وتتناول حلقة اليوم من "هنكمل بناها" مشروعات الطرق التى تم إنجازها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى رأسها طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، والذى حول رحلة المسافر من المعاناة إلى الراحة والأمان.